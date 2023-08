Galanisz Nikandrosz másodedző vezetésével még júliusban megkezdték a közös edzéseket a DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapatának Miskolcon tartózkodó játékosai, akik akkor jeges tréningen is részt vettek, a sátoraljaújhelyi edzőcsarnokban. A miskolci jégcsarnokban augusztus 7-től volt lehetőség jeges edzések megtartására, a csapat vezetőedzője, a 61 éves Steve Kasper – aki korábban vezetőedzőként dolgozott a világ legrangosabb jégkorong ligájában, az NHL-ben is, a Boston Bruins csapatánál –, kedden későn este érkezett meg a városba, így szerdán még csak a helyszínnel, a jégcsarnokkal ismerkedett, miközben megnézte a népkertiek foglalkozását is. Amelyet ezért még mindig Galanisz Nikandrosz vezetett le, és ez így lesz pénteken is, a piros-fehérek heti utolsó jeges tréningje alkalmával. Aztán a hétvégi pihenés után hétfőn, augusztus 28-án délelőtt elkezdődik a nagyüzem, akkor már a tengerentúli szakember intelmei mellett. A jövő hét első napján orvosi felmérések lesznek, és a fizikai tesztek, az első meccset pedig szeptember 29-én játssza majd a csapat az Erste Ligában.

A napokban érkeznek

A klub tájékoztatása szerint a jövő évi keretből maradt a kapus, a lett Janis Voris, a védők közül Szirányi Bence, Vojtkó Mátyás, illetve a fehérorosz Alexander Shkrabov, a támadósorból három orosz, Valentin Razumnyak, Roman Berdnikov, Vladislav Kuleshov, rajtuk kívül Páterka Bence, Miskolczi Márk, Lövei Dávid, Farkas Márton és Mattyasovszky Gergely. Az újak közül, az utánpótlásból felkerült Gratzl Gellért, Fazakas Erik és Szalay Boldizsár, ugyanakkor Kiss Bence a jövőben az utánpótlás akadémián dolgozik majd edzőként. Egy játékos, Pecsét Bálint sorsa kérdéses még, ő együtt edz a csapattal, az elkövetkezendő egy hónapban kell bizonyítania a vezetőedzőnek. A Macik eddig négy légióst igazoltak: a két, egyaránt 26 éves kanadait, a támadó Gianluca Estevest, és a védő Travis Vervedát, a 27 esztendős cseh hátvédet, Simon Szathmáryt, illetőleg az 1997-es születésű Egyesült Államok-beli csatárt, Tyler Barrowt – ők a napokban érkeznek Borsodba, hogy hétfőn aztán nekilássanak a közös munkához. A Jegesmedvéktől tízen távoztak a 2022/23-as keretből, Kiss Bence mellett Kiss Roland, Benett Zachery (kanadai), Jesper-Juhani Ilvessuo (finn), Kevin Whers, Illés Márton, Ritó László, Vas János, Ján Blasko (cseh) és Galajda Zsombor. Lapunk információi szerint még bővülhet a piros-fehérek pillanatnyilag 7 védőből és 10 támadóból álló kerete, ugyanis mindkét posztra érkezhet még egy-egy erősítés. A hátvédet akár már a napokban bejelenthetik a Maciknál, a csatárral kapcsolatban azonban még nem tartanak ilyen fázisban a tárgyalások. Egyébként mindketten légiósok. MI

BOXBA: a tények (2)

Felkészülési mérkőzések

Szeptember 9., 17.00, Miskolci Jégcsarnok

DVTK Jegesmedvék – Dunaújvárosi Acélbikák

Szeptember 15., (időpont egyeztetés alatt), Újpesti Jégcsarnok

Újpesti TE – DVTK Jegesmedvék

Szeptember 20. 18:00, Miskolci Jégcsarnok

DVTK Jegesmedvék – Újpesti TE

Szeptember 24., (időpont egyeztetés alatt), Debreceni Jégcsarnok

Debreceni EAC – DVTK Jegesmedvék