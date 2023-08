Június 23-án jelentette be a labdarúgó élvonalban szereplő DVTK, hogy szerződtetett egy új labdarúgót, akit így mutatott be: ,,Ballábas francia középső védőt igazolt a DVTK, aki a párharcokban igyekszik kihasználni a testi erejét. A 25 éves Julien Célestine hazája mellett játszott Belgiumban, Lettországban és legutóbb Mexikóban. Maga a játékos ezeket mondta akkor a klub honlapjának: ,,Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Készen állok arra, hogy megmutassam, mit tudok, és ezért száz százalékot fogok kiadni magamból az edzéseken és a mérkőzéseken. A beilleszkedéssel biztosan nem lesz gond, mert szeretek új futballkultúrákat megismerni, új tapasztalatokat szerezni a pályán és a pályán kívül. Most egy újabb országban is meg akarom mutatni a képességeimet." A Diósgyőr azonban csütörtökön arról adott tájékoztatást, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a klub és a futballista. A piros-fehérek azt is hozzátették, hogy Célestine a nyári felkészülés során néhány napot családi okok miatt kihagyott, majd sérüléssel is bajlódott. Az NB I-ben csak az első két fordulóban került be a meccskeretbe, pályára nem lépett. A légiós különben tavaly szeptember 4-én lépett legutóbb pályára, míg – úgy tudjuk – a családi ok egy feleségével kapcsolatos egészségügyi probléma volt. A hátvédet a hét elején a tartalék együtteshez írányították, de ott így már alig töltött el némi időt. ÉM