Labdarúgó NB III, Észak-Keleti csoport, 5. forduló

Diósgyőri VTK tartalék – FC Hatvan 2-1 (1-1)

Diósgyőr, 100 néző. V.: Leél-Őssy (Benkő, Sztányi).

Diósgyőri VTK tartalék: Bánhegyi – Ferencsik, Bacsa B., M. Zrinic, Demeter, Papp M., Szamosi Á., Csatári, Kövesi (Hetyei, 66.) Fekete V. (Sáreczki, 89.), Vincze (Balázsi L., 83.) Vezetőedző: Szamosi Tamás.

FC Hatvan: Menczeles – Takács B., Szabó Sz., Czibolya (Panyi, 71.), Kitl K., Karácsony, Sárossy, Burzi (Benkő D., 79.) Tarjáni (Kanálos, 71.), Dinka (Fellner, 79.) Fekete K. Vezetőedző: Spisljak Zoran.

G.: Vincze (8.), Papp M. (79.), ill. Karácsony (24. - 11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Szamosi Tamás: – Rászolgáltunk a három pontra. Harcos meccsre készültünk és az is lett belőle. A második félidei játékunk alapján megérdemelten győzünk. Ezeket a stílusjegyeket kell felvonultatni annak a játékosnak, aki DVTK szerelésben fut ki a pályára. Nyáron is mondtam, hogy meg fogjuk találni azokat a játékosokat, akik alkalmasak erre a feladatra.

Spisljak Zoran: – Saját magunkat vertük meg ezen a délutánon, mert a kidolgozott helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Az első félidőben az egygólos hátrányból még visszajöttünk. A fordulás után is voltak jó periódusok, mégis pont nélkül maradtunk. A DVTK-nak ezúttal nem kellett sok helyzet a gólokhoz, mi viszont határozatlanok voltunk a kapu előtt, ezért pont nélkül maradtunk.