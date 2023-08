Az eseményre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből várhatóan többen is neveznek és asztalhoz ülnek. Online nevezés: [email protected]



Jó tudni

A Fischer random sakk vagy Sakk960 az egykori világbajnok Bobby Fischer által létrehozott sakkváltozat. Először 1996. június 19-én mutatták be Buenos Aires-ben, míg az első gyakorlati játszmára Fischer és a Fülöp-szigeteki Eugenio Torre nagymester között 1996. július 12-én La Platában került sor. Fischer célja olyan sakkváltozat létrehozása volt, amelyben a kreativitás és a tehetség fontosabb, mint a megnyitások memorizálása és elemzése. Éppen ezért a Fischer random sakkban a játszma kezdésekor a bábuk elhelyezése többféleképpen történhet, bizonyos szabályok betartásával. Összesen 960-féle megengedett alapállás létezik, ezért használják erre a sakkváltozatra a Sakk960 megnevezést is.