A péntek esti Zalaegerszegi TE – Diósgyőri VTK (1-3) mérkőzést követő sajtótájékoztatón Boér Gábor, a hazaiak szakvezetője így nyilatkozott:

– Úgy érzem, hogy az első félidőben, a gólig megvoltak azok a játékelemek, és a játék is, amit szerettünk volna játszani. Egy lüktető mérkőzés volt a gólig, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. Minimális fölényt tudtunk kialakítani, és akkor jött a gól, amikor elkaptuk a fonalat, amikor jöttek a beadásinak és a támadásaink. Viszont a gól mentálisan megfogta a csapatot, volt egy olyan időszak, amikor nem találtuk a ritmusát a mérkőzésnek. Viszont azt gondolom, hogy a srácok a második félidőben elkövettek mindent annak érdekében, hogy egalizáljunk, vagy felzárkózzunk az ellenfélre. Amikor kétgólos hátrányban voltunk, nyilván kinyíltunk, próbáltunk változtatni, próbáltunk rendszert is váltani, és azt gondolom, hogy ebben megvoltak a befejezések, illetve eljutottunk a befejezésekig, de nem sikerült olyan ütemben gólt szerezni, amikor még reális esély lett volna, illetve amikor sikerült, akkor egy szögletből gólt kaptunk. A mi szögletünkből lett egy szöglet, és abból kaptunk gólt, a harmadikat. Gratulálok a Diósgyőrnek.

Az edző beszélt arról is, hogy az első találat nem védekezési hibából, hanem egyéni hiba miatt született, illetve arról is, hogy mivel a hátrány ledolgozása érdekében kinyíltak, a védekezésükben voltak lyukak, és nem működött mindig jól a hátsó alakzat.

Bóér Gábor honlapunk azon kérdésére is válaszolt, hogy szeretné-e, hogy további új játékosokat igazoljanak:

– Nyilván minden edző szeretné, ha erősödne a csapata kerete, ha több minőségi játékosa van a keretben, de azt gondolom, hogy a srácok tavaly is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, hogy magas szinten tudnak futballozni. Van ilyen egy a csapat életében, hogy hullámvölgybe kerül. Amikor ez a csapat Eszéken, amikor a 93. percben kapott egy gólt, mindenki szerint helyt állt, vagy akár mondhatom a visszavágót is. Ma is komoly energiákat mozgósítottak a srácok, azért, hogy közelebb kerüljünk a Diósgyőrhöz, nem lehet nekik szemrehányást tenni. Azon kell dolgozni, hogy megtaláljuk a góllövő cipőt, mert ha mindig hátrányból kell focizni, azért az nehéz.