Hidasnémeti VSC – BSK Alsózsolca 4–2 (2–1)

Hidasnémeti, néző. V.: Bujnóczki (Balogh, Fülöp).

Hidasnémeti VSC: Giák – Czető, Lekli (Földi), Menougong, Keményffy, Laczkó (Tóth D.), Bakos (Szloboda), Molnár M., Bedő, Sramkó (Tóth G.), Tucsa (Veréb). Edző: Martis Ferenc. BSK Alsózsolca: Linder – Polényi, Subert, Ronyecz (Nyerges), Bóna, Makónyi, Porkoláb (Üveges), Bóta, Szajky (Nagy Z.), Urbán, Lippai (Lakatos). Edző: Varacskai István. G.: Földi (2), Molnár M., Laczkó, ill. Subert (2). Jók: Földi, Molnár M., Czető, Bedő, ill. Linder, Subert.

Martis Ferenc: – Nagyon korán hátrányba kerültünk, de a csapat erejét mutatja, hogy az első vélidő végére megfordítottunk az eredményt. A másodikban gólarányt is javíthattunk volna, de futballban nincs ha. Van hová fejlődni, sokat kell dolgozni.

Varacskai István: – A múlt heti mérkőzéshez képest akaratban és játékban is előre tudtunk lépni, de ez is kevés volt a jó erőkből álló hazaiak ellen. Sok sikert nekik a bajnokságban.



A bajnokság állása

1. Ózd-Sajóvölgye 2 2 – – 7–1 6

2. Hidasnémeti VSC 2 1 1 – 6–4 4

3. Mezőkeresztes VSE 1 1 – – 4–0 3

4. Edelény-Borsodszer 1 1 – – 2–0 3

5. Sárospataki TC 1 1 – – 2–1 3

6. Szirmabesenyői SK 1 1 – – 1–0 3

7. Gesztely FC Sport-Bau 2 1 – 1 1–1 3

8 MVSC-Miskolc 1 – 1 – 2–2 1

9. Parasznya SE 1 – 1 – 0–0 1

Sajóbábonyi VSE 1 – 1 – 0–0 1

11. Tállya KSE 1 – – 1 1–2 0

12. Bőcs Községi SC 1 – – 1 0–1 0

BTE Felsőzsolca 1 – – 1 0–1 0

14. Bánhorváti 1 – – 1 0–2 0

15. SunPro Emődi ÁIDSE 1 – – 1 1–6 0

15. Borsod Sport Klub 2 – – 2 2–8 0