Szeptemberben két mérkőzés vár Magyarország labdarúgó válogatottjára: 7-én Belgrádban Szerbia ellen Európa-bajnoki selejtezőn, 10-én a Puskás Arénában Csehország ellen barátságos találkozón lép pályára nemzeti csapatunk. E két összecsapásra hirdetett keretet kedden Telkiben Marco Rossi szövetségi kapitány.

A névsorolvasást követően – ami okozott néhány meglepetést – újságírói kérdésre a szövetségi kapitány elmondta:

– Örömteli, hogy egyre több magyar játékos került külföldi – többen topligás – csapatokba. Ám a szeptember ebből a szempontból kellemetlen meglepetést is tartogat, most is hét játékosról kellett lemondanom, mert vagy sérültek, vagy keveset játszanak együttesükben. Emellett persze vannak visszatérőink is, mint Fiola Attila, vagy Gulácsi Péter. És persze három újoncot is lehetőségünk nyílt meghívni a keretbe.

Figyelemmel kísérik

Lapunk kérdésére – miszerint nem csak külföldre szerződnek magyar játékosok, de többen, akik határainkon túlról tértek haza, meghatározó játékosok lettek itthon, viszik a prímet csapataikban – Marco Rossi elmondta: természetesen figyelemmel kísérik ezen labdarúgók teljesítményét is.

– Most három újonc került a keretbe, olyan játékosok, akik felhívták magukra a figyelmet – jelentette ki a kapitány. – Olyanok, akik a jövőt, és nem csak a jelent képviselik, hiszen 2001-ben, vagy 2002-ben születtek. Szuhodovszki Soma, Horváth Krisztofer és Kata Mihály közülük is kiemelkedik. Számomra a kecskeméti játékos jelenti a legnagyobb pozitív meglepetést, már az előző bajnokságban is felfigyeltünk rá, és ebben az idényben is remekel. Kiváló adottságokkal rendelkezik, technikás, okos futballista. Meglátjuk, hogyan teljesít majd két társával együtt. Ez is mutatja: a válogatott ajtaja nyitva áll mindenki előtt, rajtuk múlik, hogy belépjenek rajta, és bent is maradjanak.

Felvetődött Kalmár Zsolt visszatérése is. A kapitány vele kapcsolatban úgy fogalmazott: olyan csapatba került, amelyben folyamatosan játéklehetőséget kap, kulcsember lehet. Előnyére vált a váltás, stabil kezdőjátékos lehet, ami előny a válogatott szempontjából is.

Rendbe jött

Ami Gulács Péter meghívását illeti: az orvosok szerint a kapus – aki a csapat kapitánya is – rendbe jött, edzésben van. Ha a szerbek ellen nem is, de a csehek ellen mindenképpen szeretné, ha már számíthatna rá.

Kérdezték a zsurnaliszták Mocsi Attiláról is a kapitányt, aki kiemelte, szerinte jó döntés volt Törökországba szerződnie:

– A Zalaegerszeg együttesében korábban remekelt, de mintha megrekedt volna. A bemutatkozása remekül sikerült, bár a góljában az ellenfél védője is benne volt, ez biztos, hogy plusz erőt ad majd neki, ami a válogatott szempontjából nekünk is jó lesz.

Szóba került a tájékoztatón Szoboszlai és Kerkez angliai szereplése is, Marco Rossi velük kapcsolatban azt emelte ki: nekünk nem voltak, most sincsenek kételyeink velük kapcsolatban. Magabiztosak, dinamikusak, az első perctől remekelnek a topligában, ezt várja tőlük a válogatottban is kapitány.

Szerbia ellen

Végül arról kapott kérdést a kapitány: mi várható Szerbiában, ahol büntetés miatt zárt kapus lesz az EB selejtező.

– Nem hiszem, hogy ez nagy hátrány egy olyan csapatnak, amelyben nemzetközi klasszisok sora focizik – mondta Msrco Rossi. – A covid időszakában mi is játszottunk nézők nélküli meccset, ahol csak gyerekek lehettek jelen. Bizonyára így lesz ez Belgrádban is, a gyerekek jó hangulatot teremthetnek, de az mégsem olyan, mint amikor majd a Puskás Arénában, a visszavágón 70 ezer néző előtt kell pályára lépni. Tudjuk, nagy a várakozás, és egyet is értünk a szurkolókkal abban, immáron reális elvárás lehet a csapattal szemben az egyenesági kijutás…

Szabó Gergőtől, a válogatott sajtófőnökétől megtudtuk: a keret tagjai hétfőn találkoznak Telkiben a rövid, egy hetes összetartáson. Szerdán utaznak Belgrádba, a csütörtöki mérkőzés után visszatérnek Telkibe, s tovább készülnek a vasárnap esti, Csehország elleni barátságos mérkőzésre.