A labdarúgó NB I 5. fordulójában vasárnap 19.30-tól rendezik meg a Fehérvár FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést. A dél-borsodi együttes 15 nap után játszik ismét bajnokit, ugyanis az augusztus 12-i, Újpest FC elleni, idegenbeli 1-1-es döntetlenjük után, az erre a hétre, hétfőre tervezett, Ferencvárosi TC elleni mérkőzésük elmaradt, a fővárosi csapat kérésére, nemzetközi kupaszereplése miatt.

Az említett döntetlennel szerezte meg az évad első pontját a kövesdi csapat, úgy, hogy a 88. percben kapott gólra, a 92.-ben válaszolt. Ezzel kapcsolatban azt kérdeztük Kuttor Attilától, a sárga-kékek vezetőedzőjétől, hogy csapata mentális állapotát segítette-e az így szerzett pont.

– Bízunk benne, hogy igen. Az Újpest FC elleni mérkőzést követően is elmondtam, hogy fontos volt a pontszerzés, mert néha az ilyen apró siker is fordíthat a dolgokon – mondta az edző, akinek szóba hoztuk azt is, hogy nem maradtak meccs nélkül az elmúlt napokban, hiszen a vérmegyei I. osztályban szereplő Hidasnémeti VSC gárdája ellen hazai környezetben játszottak egy felkészülési mérkőzést, amelyet 11-0-ra nyertek meg. – Erre a találkozóra azért volt szükség, mert létszámunk miatt nem tudtunk volna 10 a 10 elleni mezőnyember meccset modellezni az edzésen, ugyanis van néhány sérültünk, és azért, hogy legyen mérkőzés a lábakban, illetve, hogy az új játékosok beépítésében előre léphessünk, szükség volt egy találkozóra. Reményeink szerint sokaknak jól jött ez a meccs, és persze csapatszinten is segítette a felkészülésünket ez a játék.



Hiányoztak

Ezen a mérkőzésen nem lépett pályára Tordai és Nagy G., akik nagy valószínűséggel távoznak, illetve hiányzott a sérüléssel bajlódó Ugrai, a rehabilitációs tréningeket végző Katnitski és Kállai Z., valamint Vajda és Cseri is kimaradt a Hidas elleni játékból.

A hiányzók közül valószínűleg lesz olyan, akire számíthat a Fehérvár FC ellen a kövesdiek szakvezetője. A dél-borsodiak trénerének szóba hoztuk, hogy ez a mostani találkozó, amolyan élet-halál harc lesz, lévén mind a két csapat csak 1-1 pontot szerzett a mostani évadban, és az az együttes, amelyik most vereséget szenved, mentálisan nehéz helyzetbe kerülhet.

– A tavalyi évad hajrájában Székesfehérvárott átéltünk hasonlót, a kiesés elkerüléséért vívott küzdelemben – utalt Kuttor Attila, a május 7-én elért 1-1-es döntetlenre. – Nem először mondom ezt, de a mostani is csak egy a 33 mérkőzés közül, azzal együtt, hogy most ez a legfontosabb. De ha az első helyen állnánk a tabellán, pontazonossággal a Fehérvárral, akkor is azt mondanám, hogy nem ezen dől el a végső bajnoki helyezés. Még nagyon az elején vagyunk a bajnoki idénynek, sok csapat még csak most formálódik, és szerintem nem szabad messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy ki hol áll. Szeretnénk előre lépni, és mint minden meccs előtt, így most is a győzelem megszerzése érdekében lépünk pályára. Az a célunk, hogy a legjobbunkat hozzuk ki magunkból, remélhetőleg ez eredményességgel is párosul.

Bár a fehérvári csapat néhány hete a kiemelt klub besorolását elveszítette, és ebben az évadban már szerényebb büdzséből kénytelen gazdálkodni, a keretük ereje, annak értéke a kövesdiek előtt jár. A piros-kékek ugyan három vereséggel kezdték a bajnokságot, az Újpest FC elleni 2-1-es idegenbeli találkozót követően otthon 5-3-ra kaptak ki a Ferencvárosi TC-től, majd a Kecskeméti TE vendégeként 1-0-ra maradtak alul, a múlt héten pénteken a Puskás AFC otthonából viszont elhoztak egy pontot, minután a 95. percben szerzett találattal 2-2-es döntetlenre mentették a meccset.

Meghívó

A kövesdiek középpályása, David Babunski meghívót kapott hazája, vagyis az észak-macedón válogatott keretébe. Az együttes az Európa-bajnoki selejtező keretében szeptember 9-én hazai pályán Olaszország ellen játszik, 12-én pedig Málta vendége lesz.