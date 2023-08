A Putnok FC labdarúgója Boros Gábor alaposan bekezdett. A 25 éves támadó, aki 6 élvonalbeli meccsen is pályára lépett korábban, a DVTK színeiben, a múlt hét vasárnap az NB III Észak-keleti csoportjának nyitányán a csapata által az Eger SE ellen 4-1-re megnyert meccsen négyszer talált a kapuba.

– Utánpótlás játékosként, a DVTK U17-es és U21-es korosztályos csapataiban is szereztem már egy-egy meccsen négy gólt, úgyhogy nem ez volt az első alkalom, de NB-s felnőtt bajnokin mindez most sikerült először, és erre biztosan emlékezni fogok egy ideig, hiszen ez nem mindennapos eset – mondta Boros Gábor, majd felidézte a találatait: – Nehezebben indult a meccs, mint gondoltuk, volt pár veszélyes támadása az Egernek, de aztán a 9. percben balról, Nemes Milántól, – akivel több éven át futballoztunk együtt a DVTK utánpótlásában, és játszottunk együtt az Eger csapatában is három éve, így elég jól érezzük egymást a pályán, – kaptam egy jó beadást, amit sikerült a kapuba küldenem. A másodiknál jobbról jött a laszti, belevetődtem, és szinte az üres kapuba kellett betalálnom. A harmadik gólom előtt is jobbról jött a labda, és egy védő lábai között lőttem be. A negyediknél, a félpályáról megindulva, ziccerben vezethettem kapura labdát, és ezt is berúgtam.

Szép lenne

Arra a felvetésre, hogy ha így, vagy csak hasonlóan folytatná, gólkirály lenne, így reagált a futballista:

– Szép is lenne, mert ilyen címem még nincs. Persze ehhez sok mindennek össze kellene jönnie, ahogy az most az Eger ellen ez megtörtént, és nem utolsósorban társak is kellenek. Szerintem Putnokon jó csapat van, és adottak az eredményes munka feltételei, mindenki számára.

Felvetettük a 25 éves támadónak, hogy életkora alapján még hozhatja azt az élet, hogy harmadosztályúnál erősebb csapatban szerepeljen.

– A felvidéki Rimaszombaton születettem, de a 15. születésnapom előtt nem sokkal a DVTK játékosa lettem, és tulajdonképpen azóta Miskolcon lakom, itt érzem magam itthon – mondta Boros Gábor. – Hogy hol fogok játszani egy év múlva, most nem foglalkoztat, lehet, hogy ugyanebben a csapatban egy osztállyal feljebb, ennek örülnék a legjobban. De ne szaladjunk ennyire előre, mert az évad még csak most kezdődött. A Putnokkal szeretnénk minden meccsen jól szerepelni, arra koncentrálok, hogy jó teljesítményt nyújtsak. Bár még csak egy fordulón vagyunk túl, és még nem rajzolódtak ki teljesen az erőviszonyok, de azt gondolom, hogy a csapatunkban van annyi potenciál, hogy folyamatosan az élbolyban legyünk.