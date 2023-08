Öt napon keresztül összesen tizenhat mérkőzést játszottak a III. DVTK Rakaczki Kupa keretein belül. Az U16-os nemzetközi fiú labdarúgó tornát egyrészt a piros-fehérek edzőközpontjában, valamint több mérkőzést az MVSC Sporttelepén bonyolítottak le. Meglepetés nem született, háromszoros címvédés viszont igen. A rangos eseményt ugyanis ebben az évben is a Slavia nyerte meg, méghozzá veretlen teljesítménnyel. A csehek gyakorlatilag két döntőt játszottak, hiszen az utolsó csoportmérkőzésen győzniük kellett a Hajduk Split ellen ahhoz, hogy fináléba jussanak. 4-2-es sikerrel hozták azt a találkozót, a fináléban pedig még nagyobb különbséggel, 6-0-ra múlták felül a Puskás Akadémiát.

Egyre jobbak lettek

– A döntő végeredménye egyáltalán nem tükrözi azt, ami a pályán történt – fogalmazott a díjkiosztó után Šimon Honetschläger, a Slavia vezetőedzője. – A csapat nagyon jól futballozott, és szépen fejlődött a torna során. A Diósgyőr elleni 1-1 után elbeszélgettünk velük, és Argentína vb példáját hoztuk fel nekik. Ők is rosszul kezdték a sorozatot, mégis megnyerték. Ezúttal mi is hasonlóan cselekedtünk. A legfontosabb meccseket magabiztosan hoztunk, közben pedig a teljesítményünk is fokozatosan javult. A fináléban minden egyes gólnál azt éreztem, hogy a meccsen belül is képesek vagyunk javulni. Ennek köszönhető, hogy ismét győztesen távozhattunk Diósgyőrből.

Győztes gólok a hajrában

A hazai rendezésű tornán a DVTK jól helytállt. A későbbi győztes csehekkel szemben 1-1-es döntetlennel nyitották a csoportkört, majd 1-0-ra alulmaradtak a Hajduk Splittel szemben. Ezután viszont két olyan győzelem született, amit Icsó Zsolt fiai a hajrában értek el. Nem sokkal a lefújás előtt szerzett góllal győzték le a Kassát, majd az 5-6. helyért zajló helyosztón a DAC együttesét is. A diósgyőri fiatalok így végül az ötödikként zárták a tornát.

– A kezdeti izgalom után a csapat teljesítménye szépen fejlődött – értékelt Icsó Zsolt, a korosztály vezetőedzője. – Sok erős ellenféllel találkoztunk, ezért a hét közben a játékunkon is változtatni kellett. Örülök, hogy az utolsó csoportmeccsen és a helyosztón is dominálni tudtunk, a Kassával, majd a DAC-al szemben is fölényt alakítottunk ki. Ezzel az ötödik helyezéssel félig tele a pohár. Mentálisan és játékban fel tudtuk venni a riválisokkal a versenyt, helyenként pedig a fizikális szempontból is megfelelő szinten voltunk. Ezt mutatja a két utolsó meccs, ahol egyaránt a hajrában szereztük a győztes gólt. Csupán a Hajduk elleni 1-0-s vereséget sajnálom, mert így nem tudunk a saját tornánkon éremért játszani. Annak viszont örülök, hogy a csapaton felfedezhetőek azok a vonások, az a mentalitás, amelynek egy diósgyőri együttest jellemezni kell.

Nyáron jött a legjobb

A legjobb hazai játékosnak Méhes Kristófot választották, aki a mezőnyben – a többiekhez hasonlóan – rengeteget robotolt, és a gólszerzésből is kivette a részét.

– Nagyszerű érzés, hogy én kaptam meg ezt a külön díjat. Nem számítottam erre, hiszen még csak nyáron érkeztem a DVTK-hoz. Örülök a két gólomnak is, amivel hozzásegítettem a csapatot a jó szerepléshez. Egy hét alatt négy mérkőzés komoly kihívás volt számunkra, de örülök, hogy megugrottuk ezt a szintet. Bízom benne, hogy a rövidesen kezdődő bajnokságban is eredményesek leszünk.