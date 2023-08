Tétmérkőzések következnek az élvonalbeli férfi vízilabda csapatok számára, ugyanis pénteken és szombaton rendezik meg az idei Magyar Kupa-sorozat első körét, a csoportselejtezőt. A tizennégy OB I-es együttes közül tizenkettő ugrik medencébe, mivel a tavalyi bajnok FTC-Telekom, valamint ezüstérmes Genesys OSC Újbuda kiemelt, ők csupán a negyeddöntőben (a 8 között) kapcsolódnak majd be a küzdelmekbe. Ami tehát azt is jelenti, hogy mindhárom selejtezőből két-két alakulat lép tovább. A borsodi színeket képviselő PannErgy-MVLC gárdája a Dunántúlra utazik, Kaposváron a helyi csapat, az UVSE, illetőleg az EPS Honvéd lesz az ellenfele.

– A nyári felkészülés hatodik hetében járunk, a tervezett menetrend szerint készültünk, készülünk a bajnokságra – kezdte Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – Voltak futások, kondicionális edzés, hosszútávú úszások, illetve a kupa miatt elő kellett szednünk a labdákat, voltunk kétszer is Szolnokon, kétkapuzni. Hogy mégiscsak összeálljon a csapat, hiszen jöttek új emberek, akiket be kell építeni. Gondolkodni kell előre, a bajnokság más rendszerben fog működni, mint tavaly, elég fontos lesz az alapszakasz. Szeretnénk benn lenni, benne maradni az első nyolcban, s ehhez kellenek majd a sikerek, a pontok.

Az élvonal és általában a szezon menetrendjét alapvetően (mindig) befolyásolja a felnőtt válogatott programja, ami most egyszerűbbé vált azzal, hogy Varga Zsolt szövetségi kapitány csapata megnyerte a világbajnokságot, és biztos olimpiai résztvevő.

– Információim szerint még nincs leadva a kapitány tervezett programja, de valószínűleg minden úgy marad, ahogyan most ki van írva – tette hozzá az MVLC szakvezetője.

Van bennük dac

Az MVLC-hez hat új pólós érkezett – Szalai Gábor (balkezes, Tigra-ZF Eger), Dubinák Szabolcs (balkezes, PVSK-Mecsek Füszért), Hegedűs Bence (átlövő, Metalcom-Szentes), Kasza Dániel (center, Szegedi VE), Sipos Bendegúz (kapus, FTC-Telekom), Varga Bence (bekk, FTC-Telekom) – a holtszezonban, velük kapcsolatban az alábbiakat jegyezte meg Vidumanszky László.

– Úgy gondolom, beilleszkedtek, a csapat, az úgymond régiek elfogadták őket – közölte. – Dolgoznak a srácok, mindenki igyekszik, egyelőre nincs panasz semmire, senkire, de a kritikus pillanatok még csak ezután fognak jönni. Ameddig nincs tét, játék van, teljesen más a hangulat, ahhoz képest, mint amikor jönnek majd a meccsek, hétvégéről-hétvégére, a különböző stressz szituációk, hogy mondjuk kötelező a pontszerzés.

A kupára, a kaposvári három találkozóra így tekint az MVLC vezetőedzője:

– Ha más csoportba kerültünk volna, ha másak lennének az erőviszonyok, akkor azt mondanám, mondtam volna, hogy felkészülésnek tökéletesek ezek a mérkőzések, de: úgy gondolom, hogy a Honvédot leszámítva, amely a Bajnokok Ligájában indul, a másik két ellenféllel szemben van esélyünk, s ezzel együtt a továbbjutó második helyre – hangsúlyozta Vidumanszky László. – A bajnokságban, az előző évben tudtunk mind a Kaposvár, mind az UVSE ellen jól, és rosszul is játszani. Van bennünk egy kis dac azt illetően, hogy tavaly mi végeztünk ugyan a nyolcadik helyen, a somogyiak pedig a tizenkettediken, de nem tudtuk őket megverni. Ebben a periódusban még nem lehet szép játékot várni, mindenki nagyjából ugyanannál a fázisnál tart, hiszen voltak máshol is játékoscserék, azonban ha a helyén van a szív, és van odafigyelés, akkor meg lehet szerezni a második helyet. Mindhárom meccsen lesznek lehetőségek, az adott pillanatokat kell megragadni, akkor lehetnek jó eredményeink. Semmilyen mérkőzést nem lehet félvállról venni, attól nem félek, hogy fizikálisan nem fogjuk bírni ezt a két napot, mert az erőnléti mutatót jók, de egy hosszú utazás után, 24 órán belül három találkozónk lesz. Amit fejben kell bírni, ez a nem egyszerű, ám azon leszünk, hogy megoldjuk. MI

A tények

A kaposvári program (A-csoport)

Péntek

11.00: EPS Honvéd – Kaposvári VK

16.30: PannErgy-MVLC – EPS Honvéd

18.00: UVSE – Kaposvári VK

Szombat

10.00: EPS Honvéd – UVSE

11.30: Kaposvári VK – PannErgy-MVLC

16.30: UVSE – PannErgy-MVLC

A további helyszínek

B-csoport, Eger: KSI SE, Tigra ZF-Eger, BVSC-Zugló, Zue.hu Szegedi VE.

C-csoport, Szentes: PVSK-Mecsek Füszért, Metalcom Szentes, Szolnoki Dózsa-Praktiker, A-Híd VasasPlaket.

A negyeddöntőt augusztus 25-27-én, a négyes döntőt szeptember 2-3-án rendezik.