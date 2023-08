A családi történet több, mint felemelő, egyenesen aranyos. „Kint voltam az atlétikai világbajnokságon az anyukám által, ő ugyanis hivatalos versenybíró az eseményen és erre természetesen nagyon büszke vagyok. Mivel éppen szabadnapja volt, így vettem egy jegyet az esti programra és együtt tekintettük meg a különböző számokat” – kaptuk a hírt a miskolci Bense Milántól.



Az alma és a fája

– Tizenhat évet töltöttem az élsportban, „hétpróbas” múltam van a DVTK szakosztályában – mondta Szűcs Krisztina testnevelés, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanár, köznevelési szakértő, atlétika bíró, a vb versenybírói csapatának tagja. – 2017-ben végeztem el a képzést, azóta aktívan veszek részt a régióban, továbbá az országban rendezett versenyeken. A vébé olyan célja volt a pályámnak, amely jelentőséget adott a munkámnak. A Nemzeti Atlétikai Központ lenyűgöző, itt nagyon szeretjük egymást, s bevallom, egy-egy könnycsepp is legördül az arcomon, amikor magyar sportolókat ünnepelhetünk. Egyszer majd az unokáimnak is szeretnék mesélni erről a csodáról. Milánnal, a nagyobbik fiammal együtt szurkoltuk végig a férfi 110 méter gát, valamint a női 100 méter síkfutás döntőjét, nem beszélve a férfi diszkoszvetés izgalmáról, amikor egy emberként zengett a lelátón a diadalittas közönség.

A családi sztori csattanója az, hogy „sípos” famíliáról van szó, hiszen a gyerekek közül az anyuka által említett Milán, továbbá az öccse, Marcell is labdarúgó játékvezető: asszisztensként szolgálnak az országos és a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei keretekben. KT



A képen: az édesanya és fia a Nemzeti Atlétikai Központban zajló világbajnokságon Fotó: olvasónktól