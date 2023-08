Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 2. forduló

Debreceni VSC tartalék – Putnok FC 0–4 (0–3)

Debrecen, 150 néző. V.: Takács (Vrbovszki, László I.)

DVSC tartalék: Erdélyi – Vaskó, Farkas T. (Polozni, 78.), Takács, Kozma (Pelles, 74.), Batai, Kócs-Washburn (Kohut, 74.), Horváth Z. (Doktor Zs., 56.), Horváth-Gaudi, Hornyák (Fábián, 56.), Nagy R. Edző: Máté Péter.

Putnok FC: Mészáros D. – Lőrincz, Bökönyi (Komári, 71.), Vattay (Bodnár, 46.), Nemes (Szűcs, 63.), Juhos (Tordai, 55.), Dobrovolszki (Sztankó, 71.), Pócsik, Arday, Galacs, Boros. Vezetőedző: Szala Ákos.

G.: Juhos, Lőrincz, Boros, Pócsik. Jók: senki, ill. Juhos, Galacs, Pócsik, Boros, Nemes.

Máté Péter:- Gratulálok a Putnoknak. Az előzetes várakozásnak eleget téve bajnokesélyes csapat. Ettől függetlenül a mai meccsen szinte az összes lehetőségüket kihasználták. Az egyéni hibáinkat ma is kegyetlenül megbosszulták, ebben a jövőben mindenképpen fejlődnünk kell.

Szala Ákos: – Az első félidőben jól működtek az átmeneteink, a meccset megelőzően és a szünetben is azt kértem a játékosoktól, bizonyítsák be, mennyit érnek, és ennek eleget tettek. A második félidei játékkal nem vagyok teljesen elégedett.