Izgalmas versenyfutást követően nyerte meg a második vonalnak számító NB I Ligabajnokság 2022/2023-as küzdelemsorozatát a Diósgyőri VTK női csapata, ami azt jelentette, hogy a piros-fehérek egy év után visszatértek az Extraligába. Németh Szabolcs vezetőedző gárdája, a keret frissült a nyári szünetben, méghozzá négy légióssal (két szerbbel, Marija Skoriccsal, és Andjela Jovanoviccsal, a horvát Vita Orliccsal, illetve az izlandi Matthildur Einarsdóttirral), továbbá két magyar röplabdázóval (Hegyi Bianka, Egri Boglárka). Előbbiek közül három játékos érkezését nem kell különösebben magyarázni, hiszen olyan nemzet röpiseiről van szó, ahol a sportágat magas szinten művelik, ugyanakkor Izland ilyen szempontból nem nevezhető nagyhatalomnak.

Nyitva maradt az ajtó

– Az izlandi sport az utóbbi években lépeget előre, így van ez a röplabdában is, még ha nemzetközi téren egyelőre nincsenek elismert eredményeik – kezdte a diósgyőriek vezetőedzője. – De azon a bizonyos térképen rajta vannak, és mindenütt van ,,gyöngyszem", akit, akiket az átigazolási szezonban meg kell találni. Még nem vagyunk olyan helyzetben, hogy akit csak akarunk, „leakasztunk” a szögről, kerüljön bármennyibe. Bár a játékospolitikám nem is ez, hanem az, hogy fiatal, sikerre éhes játékosokkal dolgozzak, akiket lehet fejleszteni. Inkább jó munkamorált keresünk, ami a csapatra összességében pozitívan hat. Tavaly is sokszor elmondtam: számomra az a siker az eredmény mellett, ha a játékosok fejlődnek a kezdeti, és a befejező időszak között.

Távozott a piros-fehérektől a szerb Milica Tosic, és a szlovák Alexandra Vajdová, illetőleg helyi fiatalok mentek vissza az utánpótlásba.

– Nem vettük le róluk a kezüket, ugyanúgy benn vannak a rendszerben, de az Extraliga jóval magasabb színvonalat képvisel, és azok folytatják a munkát a kerettel, akik adott pillanatban képesek megütni a szintet, mind edzésmunkában, mind a pályán a csapat hasznára tudnak válni – tette hozzá Németh Szabolcs. – A képzés, amit tavaly elkezdtünk, természetesen folytatódik, van, aki hamarabb megérti, ráérez, van, aki egy picivel később. Az ajtót tehát mindenki számára nyitva hagytuk, de nem vagyunk saját magunk ellenségei sem.

Túl a komfort zónán

Azt is szóba hoztuk, hogy mind a szakvezetőnek, mind a játékosoknak (újra) fel kell pörgetniük magukat, hogy megfeleljenek az Extraliga követelményeinek.

– Mindenféleképpen. Beszélgettem a játékosokkal, részemről elhangzott, többet várok tőlük, ami nem azt jelenti, hogy magamtól nem – nyilatkozta Németh Szabolcs. – A stábot is hajtom, ugyanúgy, mert mi adjuk, szabjuk meg az irányt, amit a csapatnak csak követnie kell. Az edző a bástya, ő az irányító, az nem lehet, hogy éppen ő nem tesz bele százszázalékot. Nekünk, szakembereknek kell adnunk a lüktetést, edzésen, mérkőzésen, ahogy mi pulzálunk, úgy pulzálnak a játékosok is, de ez törvényszerű. Viszont nem vagyunk gépek, robotok, egyszerű emberek, lehetnek jobb, és rosszabb napjaink, de utóbbi esetében is, az adott napon ki kell hozni a lehető legtöbbet. Ez az időszak pontosan az a rész, amikor mindenki fáradt, illetve lesz, de éppen ezért csináljuk, ilyenkor kell rátenni még egy lapáttal. Bárki, a privát életben is akkor fejlődik, ha túlmegy a saját komfort zónáján.

A DVTK 11 hetes felkészülési programját kezdte el a hét elején, a céldátum ugyanis október 14-e, ekkor játsszák az első bajnoki találkozójukat, a Balatonfüred ellen.

– A hazai mérkőzéseinket szombat estére tervezzük, az arénába, de közbe szólhat a kosárlabda csapat nemzetközi szereplése, fontos, hogy nekik is legyen meg a megfelelő ritmus – fogalmazott Németh Szabolcs. – Egy ilyen multisport klubnál, mint a DVTK a többi szakosztály programját is figyelembe kell venni, elsősorban a futballét, mert szeretnénk, ha minél több nézőnk lenne, vagyis minél kevesebb ütközés legyen.

A realitás talaján

A női röplabdában lévők úgy gondolják, az első négy helyezés nagyjából elkel az igazán erős klubok között, nem lehet labdába „rúgni”, így a Diósgyőr igazából az ezt követő pozíciókra pályázhat.

– Ha kimondanám azt, amit gondolok, akkor sokan úgy éreznék, nagy szavakat használok, pedig igyekszem a realitás talaján maradni – közölte Németh Szabolcs. – Feljutó csapattól tőlünk senki sem várja el tőlünk az 1-4. helyet, viszont már sokszor megjegyeztem, amikor kérdezték: minden nap azért jövünk le edzeni, hogy egyszer aranyérmesek leszünk. Hogy ez most, vagy éppen mikor válik valósággá, az majd kiderül.

A felkészülési találkozók sorát augusztus 26-án (szombat) kezdi a DVTK, a MÁV-Előre Foxconn ellen, szeptember 7-én, csütörtökön a Fatum-Nyíregyháza, szeptember 26-án (kedd) az Újpesti TE vendége lesz a Diósgyőr, míg szeptember 30-án (szombat) a fővárosi lila-fehérek látogatnak Miskolcra. Ezek mellett még bejöhet a programba egy eperjesi tornán való részvétel. MI

Röplabda: a DVTK kerete az idényre

Liberók: Bari Csenge, Kundrák Eszter, Nagy Flóra

Feladók: Kalmár Viktória, Matthildur Einarsdóttir

Feladóátlók: Andjela Jovanovic, Egri Boglárka

Szélső ütők: Bátori Panna, Cservenyák Kinga, Egri Klaudia, Hegyi Bianka, Marija Skoric

Centerek: Hollósi Dóra, Horváth Lili, Kiss Emese, Vita Orlic