A SunPro Emődi ÁIDSE – Ózd-Sajóvölgye mérkőzésen hét gól született: egyszer a hazaiak, hatszor a vendégek találtak a kapuba. Az 1–6 után azt írhatjuk, hogy érvényesült a papírforma, de azért nem ilyen egyszerű a helyzet.

A tizedik környékén

– A súlyos vereség után is azt kell mondanom, hogy nem történt semmi különös – kezdte Vass László, az emődiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Az Ózd jobb csapat, az észak-borsodiak nagyon együtt vannak és más célokért küzdenek, mint mi. Nekünk a bennmaradás a célunk, a hajdani kohászváros együttese pedig nyilvánvalóan a dobogóra vágyik, vagy egyenesen az aranyéremre és a magasabb osztályra. Ezt megteheti, hiszen erős állománnyal rendelkezik, az összecsapás utáni nyilatkozatomban gratuláltam is Bene Attila kollégámnak és játékosainak. Ami a mutatott produkciót illeti: a második félidő alapján reális eredmény született a pályán. Nekünk az idő múlásával elfogyott az erőnk, az általunk bekapott negyedik találat után pedig feladtuk a küzdelmet. Úgy éreztem a kispadon, hogy amennyiben 1–3-nál szépítünk, akkor még adódik lehetőségünk az eredmény szorossá tételére, de az újabb ózdi gól végleg megroggyantott minket. Újoncok vagyunk, nem idegeskedünk és főleg nem türelmetlenkedünk. Úgy számolunk, hogy a megkapaszkodáshoz a tizedik hely környékén kell majd végeznünk, ennek a tervnek a végrehajtása nehéz mutatvány lesz, de azért dolgozunk, hogy megvalósítsuk az álmunkat. Az előttünk álló hétvégén ismét nehéz feladat vár ránk, a mindenkire veszélyes BTE Felsőzsolca vendégei leszünk. A sorsolás miatt sem kesergünk, mindenki mindenkivel játszik, az igazság pedig hosszútávon úgyis kiderül.

Görcs nélkül fociznak

Egy „házzal” odébb a vármegyeszerte jól ismert Bene Attila a szakvezető. A még futballistaként is szolgáló csatár kérésünkre így emlékezett vissza az emődi gyepen történtekre:

– A hazaiak az első félórában jók voltak, majd erőnlétben föléjük kerekedtünk és ez gólokban is kifejezésre jutott. Saját szempontunkból a legjobbkor jöttek a találataink: miután kijöttünk a második félidőre, az első támadásunkból ismét bevettük a SunPro hálóját és a lényegi kérdést, a pontok sorsát ekkor döntöttük el. A sportszerű és szimpatikus emődieknek sok sikert kívánok a soron következő fordulókban, tartsanak ki, építsék az alakulatukat és legyenek sikeresek. Mi különösebb görcs nélkül focizhatunk, semmiféle terhet nem raktunk a fiúk vállára. Legutóbb ezüstérmet szereztünk, most is be akarunk kerülni az első három közé, aztán a menetelésünk alapján úgyis kiderül, hogy az igyekezetünk mire lesz elegendő. Közhely, de igaz: a puding próbája az evés. Anyagi hátterünk rendben van, jó körülmények között tréningezünk a putnoki Elek Ákos Sportközpontban, hazai bajnoki meccseinkre pedig több száz nézőt várunk az ózdi stadionba.

Szeptemberre tisztul a kép

Arra a kérdésre, hogy megcélozzák-e az NB III-at, a harmincöt esztendős játékosedző – akinek esze ágában sincs az, hogy visszavonuljon – ezt válaszolta:

– Először látnom kell a mezőnyt, a teljesen kicserélődött állományú riválisjelölteket. Úgy gondolom, hogy öt-hat fordulót követően kirajzolódnak az erőviszonyok, addig csak egyfajta tippverseny az, hogy a Hidasnémetit, a Gesztelyt, a Mezőkeresztest és persze az Ózd-Sajóvölgye gárdáját várom az élbolyba, de további három-négy társaság is beleszólhat a végelszámolásba. Amennyiben eljön a szeptember közepe, vége, akár „halálos” biztonsággal megnevezhetem az éremszerzésre esélyeseket. Ami pedig a harmadik osztályt illeti: a mondás szerint a folyón akkor kell átkelni, ha odaérünk. KT



Labdarúgás: a vármegyei I. osztály állása

1. Ózd-Sajóvölgye 1 1 – – 6–1 3

2. Mezőkeresztes VSE 1 1 – – 4–0 3

3. Edelény-Borsodszer 1 1 – – 2–0 3

4. Sárospataki TC 1 1 – – 2–1 3

5. Gesztely FC Sport-Bau 1 1 – – 1–0 3

Szirmabesenyői SK 1 1 – – 1–0 3

7. Hidasnémeti VSC 1 – 1 – 2–2 1

MVSC-Miskolc 1 – 1 – 2–2 1

9. Parasznya SE 1 – 1 – 0–0 1

Sajóbábonyi VSE 1 – 1 – 0–0 1

11. Tállya KSE 1 – – 1 1–2 0

12. Bőcs Községi SC 1 – – 1 0–1 0

BTE Felsőzsolca 1 – – 1 0–1 0

14. Bánhorváti 1 – – 1 0–2 0

15. Borsod Sport Klub 1 – – 1 0–4 0

16. SunPro Emődi ÁIDSE 1 – – 1 1–6 0

A képen: balról Bene Attila Fotó: ÉM-archívum