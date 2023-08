A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatának a 2023/24-es évadban a London Lions elleni, idegenbeli Euroliga selejtezője lesz az első tétmeccse. Mint arról korábban beszámoltunk: a tavalyi magyar élvonalbeli bajnokság bronzérmese, a diósgyőri együttes nem került be automatikusan a legrangosabb kontinentális kupasorozat csoportkörébe, ehhez az angol csapattal szembeni, oda-visszavágós párharcot kell sikerrel vennie.

Ennek, az évadot nagyban meghatározó csatának a pontos kezdési időpontjai is ismertek már: három hét múlva, szeptember 20-án, szerdán, helyi idő szerint 19.00-kor lép pályára a Diósgyőr Londonban (Közép-európai idő szerint 20.00-kor), míg a visszavágóra egy héttel később, szeptember 27-én, 18.00-tól kerül sor, a DVTK Arénában.



Öt felkészülési

A piros-fehérek addig öt felkészülési meccsük lesz. Ezen a hét végén Miskolcon, a romániai – szintén EL-selejtezőre készülő – ACS Sepsi SIC ellen játszanak két meccset, a Szaniszló Sándor emléktorna keretében. Pénteken az Egyetemi Körcsarnokban 19.15-től lépnek pályára, szombaton 18.00-tól pedig a DVTK Arénában (ez a mérkőzés zárt kapus lesz). A jövő hét végén Olaszországba utazik a csapat, az EL-csoportkörös Famila Schio meghívására, és Cagliariban egy négy csapatos tornán játszanak egy meccset szeptember 10-én, egyet pedig 11-én. Mivel a torna pontos programja még nem ismert, így nem lehet tudni, hogy az első napi eldöntőben melyik olasz csapat ellen meccsel a DVTK, a rendezővel, a tavalyi EL évad 3. helyezettjével, vagy az Európa Kupa selejtezőben érdekelt Dinamo Sassarival, vagy az olasz bajnokságban szereplő bresciai gárdával, a RMB Brixia Baskettel. A DVTK Hun-Therm a bajnoki főpróbáját hazai környezetben, szeptember 16-án, 17.00-tól tartja, amelynek során a szlovák MBK Ruzomberok együttese ellen lép pályára.



Kailára várva

A diósgyőriek felkészülését nehezíti, hogy az öt légiósuk közül egy, az amerikai Kaila Charles még nem érkezett meg. Annak ellenére, hogy két hete véget ért a mexikói bajnokság, ahol csapatával, Fuerza Regia Femenillel a 2. helyen végzett. A játékosra nagy szükség lenne a csapatépítés során, és minél később fut be, annál kevésbé lesz használható az év eleji fontos meccseken. Persze nélküle sincs lepkesúlyú kerete a Diósgyőrnek, a London Lions ellen a piros-fehérek az esélyesek, nem csak azért, mert az elmúlt évek legerősebb keretét rakták össze, – olyat, amelyiknek esélye van arra, hogy hazai porondon, első ízben a bajnoki címet is elhódítsa, – hanem azért is, mert az angliai mérkőzésen a hírek szerint nagy létszámú diósgyőri tábor buzdítja majd a csapatot.



Bérlet és jegyárak

A DVTK Hun-Therm a jó csapathoz mérten emelt is a tavalyi, nagyon kedvező bérletáron, 15 000 Forint helyett 19 000-ért lehet éves belépő kártyát váltani a 2023/24-es évadra. Ezért az árért legkevesebb 16, de lehet, hogy 30 hazai meccset is meg lehet majd tekinteni, attól függően, hogy a csapat bejut-e az Euroliga csoportkörébe, illetve, hogy mennyi nemzetközi kupameccset játszik, hogy rendez-e majd Magyar Kupa meccset, továbbá, hogy a bajnoki rájátszásban összesen hány találkozón lép pályára. A jegyárakban is van emelkedés, online elővételben 1900, pénztári elővételben 2300, meccsnapi online vásárlás során 2500, meccsnapi pénztári vásárlás esetén 3000 Forintért lehet bilétát váltani. Ugyanakkor, ha valaki bármelyik változatban csoportos, minimum négy darabos vásárlást eszközöl, annak 30 százalék kedvezményt adnak minden jegyre, vagyis, aki ,,nagyban játszik”, az olcsóbb jeggyel juthat be a meccsekre, mint az előző évadban. A diósgyőriek VIP bérletet is árulnak, ami 190 000 Forintba kerül az évadra.

A DVTK Hun-Therm csapatának lehetséges mérkőzései

Az EL-selejtező sikere esetén EL-csoportmeccseket játszik a csapat, ellenkező esetben EK-csoportmeccseket.

Felkészülés, szeptember 1. (péntek), 19.15: DVTK Hun-Therm – ACS Sepsi SIC (romániai) (Miskolc, Egyetemváros)

Felkészülés, szeptember 2. (szombat), 18.00: DVTK Hun-Therm – ACS Sepsi SIC (romániai)

Felkészülés, szeptember 10-11. (vasárnap, hétfő), Cagliari, résztvevők: DVTK Hun-Therm, Beretta Famila Schio, Dinamo Sassari, RMB Brixia Basket

Felkészülés, szeptember 16. (szombat), 17.00: DVTK Hun-Therm – MBK Ruzomberok (szlovák)

EL, selejtező 1., szeptember 20. (szerda), 20.00: London Lions (angol) – DVTK Hun-Therm

EL, selejtező 2., szeptember 27. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – London Lions

NB I, 1. forduló, szeptember 30.: E.ON ELTE BEAC – DVTK Hun-Therm

EL, 1. forduló, október 4. (szerda), 20.00: Lyon DLC ACVEL (francia) – DVTK Hun-Therm

NB I, 2. forduló, október 7.: DVTK Hun-Therm – BKG-PRIMA Natura Szigetszentmiklós

EL, 2. forduló, október 11. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Casademont Zaragoza (spanyol)

EK, 1. forduló, október 12.: DVTK Hun-Therm – Gdessa-Barreiro (portugál)

NB I, 3. forduló, október 14.: VBW CEKK Cegléd – DVTK Hun-Therm

EL, 3. forduló, október 18. (szerda), 20.00: Baretta Famila Schio (olasz) – DVTK Hun-Therm

NB I, 4. forduló, október 21.: DVTK Hun-Therm – NKA Universitas Pécs

EK, 2. forduló, október 18. (szerda), 20.00: Castors Braine (belga) – DVTK Hun-Therm

EL, 4. forduló, október 25. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – AZS UMCS Lublin (lengyel)

EK, 3. forduló, október 26. (csütörtök), 18.30: Rutronik Starts Keltern (német) DVTK Hun-Therm

EL, 5. forduló, október 31. (kedd): TTT Riga (lett)/ACS Sepsi SIC (romániai) – DVTK Hun-Therm

EK, 4. forduló, november 1. (szerda), 21.00: Gdessa-Barreiro – DVTK Hun-Therm

NB I, 5. forduló, november 18.: TFSE-MTK – DVTK Hun-Therm

EL, 6. forduló, november 22. (szerda), 20.00: Valencia BC (spanyol) – DVTK Hun-Therm

EK, 5. forduló, november 23.: DVTK Hun-Therm – Castors Braine

NB I, 6. forduló, november 25.: Vasas Akadémia – DVTK Hun-Therm

EL, 7. forduló, november 29. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Fenerbahce (török)

EK, 6. forduló, november 30.: DVTK Hun-Therm – Rutronik Starts Keltern

NB I, 7. forduló, december 2.: DVTK Hun-Therm – Serco UNI Győr

EL, 8. forduló, december 6. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Lyon DLC ACVEL

NB I, 8. forduló, december 9.: Sopron Basket – DVTK Hun-Therm

EL, 9. forduló, december 13. (szerda), 20.00: Casademont Zaragoza – DVTK Hun-Therm

NB I, 9. forduló, december 16.: DVTK Hun-Therm – KSC Szekszárd

EL, 10. forduló, december 20. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – Baretta Famila Schio

NB I, 10. forduló, január 6.: DVTK Hun-Therm – E.ON ELTE BEAC

EL, 11. forduló, január 10. (szerda), 19.00: AZS UMCS Lublin – DVTK Hun-Therm

EL, 12. forduló, január 17. (szerda), 18.00: DVTK Hun-Therm – TTT Riga/ACS Sepsi SIC

NB I, 11. forduló, január 20.: BKG-PRIMA Natura Szigetszentmiklós – DVTK Hun-Therm

EL, 13. forduló, január 24. (szerda), 18.00.: DVTK Hun-Therm – Valencia BC

NB I, 12. forduló, január 27.: DVTK Hun-Therm – VBW CEKK Cegléd

EL, 14. forduló, január 30. (kedd), 19.00: Fenerbahce – DVTK Hun-Therm

NB I, 13. forduló, február 17.: NKA Universitas Pécs – DVTK Hun-Therm

NB I, 14. forduló, február 24.: DVTK Hun-Therm – TFSE-MTK

NB I, 15. forduló, március 2.: DVTK Hun-Therm – Vasas Akadémia

NB I, 16. forduló, március 9.: Serco UNI Győr – DVTK Hun-Therm

NB I, 17. forduló, március 16.: DVTK Hun-Therm – Sopron Basket

NB I, 18. forduló, március 23.: KSC Szekszárd – DVTK Hun-Therm