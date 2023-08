45+2. perc: Vége az első félidőnek, 1-1 az állás.

----

28. perc: Diósgyőri labdavesztés után Szabó B. ugratta ki jó labdával Könyvest, aki jobbról, 13 méterről, laposan a kapu jobb oldalába gurított, 1-1.

----

15. perc: Stephen futott el lendületesen a bal oldalon, remekül adott középre, a berobbanó Edomwonyi pedig 4 méterről a léc alá fejelt, 1-0.

A 29 éves nigériai csatárnak ez volt a második gólja a szezonban.

----

20.14. perc: Elkezdődött a mérkőzés.

----

A vendégek szakvezetője három helyen változtatott a legutóbbi bajnokijukhoz képest. Az MTK Budapest elleni, két héttel ezelőtti, idegenbeli, 1-1-re végződött meccshez képest, Hegedűs J., Osváth és Balogh B. csak a kispadra került, Temesvári – a korábbi DVTK szakvezető, Temesvári Miklós unokája –, Könyves – a DVTK 2021/22-es évadjának diósgyőri házi gólkirálya – és Balogh B. viszont bizalmat kapott.

----

A hazai csapat kezdője változatlan a legutóbbi, egy héttel ezelőtt a Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként elért 4-2-es sikerhez képest. Ugyanaz a 11 kezd most is. A DVTK játékosai közül négyen nincsenek keretben, Bényei, Célestine, Kampetsis és Obounet sérülés miatt maradt ki. A DVTK-ban most sincs 2004-ben született vagy ennél fiatalabb a csapatban, vagyis a Magyar Labdarúgó-szövetség fiatal labdarúgó szerepeltetéséért járó prémiumát most is ,,elengedik" a piros-fehérek.

----

Az biztos, hogy hatezer fő feletti létszám lesz a stadionban, ami a 2018. május 5-én átadott létesítményben a két csapat egymás elleni meccseit figyelembe véve csúcsnak számít, ugyanis az eddig itt lejátszott négy találkozó közül a 2018. május 19-i jelenti a rekordot, akkor a DVTK 1-0-s sikerét 4036 drukker látta.

A két héttel ezelőtti nézőszám, a Puskás AFC elleni hazai, 1-0-s vereség alkalmával 7579 fő volt.

----

A két csapat egymás elleni élvonalbeli mérlege paksi fölényt mutat, a felek 35. meccse előtt, 15 paksi-, 11 diósgyőri győzelem mellett 8 döntetlen született. A DVTK-nak pályaválasztóként éppen 50 százalékos a mérlege a Paksi FC-vel szemben, 7 győzelem, 4 döntetlen, 7 vereség az eddigi eredménysor. Érdekesség, hogy két csapat egymás elleni legutóbbi négy bajnokiját a Tolna vármegyeiek nyerték, előtte a DVTK győzött egymás után négyszer, míg döntetlent közel öt éve, 2018. szeptember 1-jén játszottak, akkor Diósgyőrben 0-0 volt az eredmény.

Kisebb csodának számítana ma egy gól nélküli eredmény, a két csapat szakvezetője ugyanis a támadó foci híve.