Mint arról már beszámoltunk: a női kosárlabda Euroliga 2023/24-es évadjának szerdai sorsolásakor kiderült, hogy a DVTK Hun-Therm együttesének ellenfele a csoportkörbe jutásért az angol London Lions csapata lesz. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzését szeptember 20-án idegenben vívja a piros-fehér együttes, és a szeptember 27-i visszavágót rendezik Diósgyőrben.

A párharc győztese bejut az Euroliga legjobb 16 gárdája közé, a vesztes pedig a második számú kontinentális sorozat, az Európa Kupa csoportkörében folytatja szereplését. Amennyiben bejut a DVTK Hun-Therm az Euroliga csoportkörbe, akkor az A jelű csoportban szerepel majd, és a következő csapatokkal mérkőzik meg oda-vissza: Fenerbahce (török), Baretta Famila Schio (olasz), Valencia BC (spanyol), Lyon DLC ACVEL (francia), AZS UMCS Lublin (lengyel), Casademont Zaragoza (spanyol), a TTT Riga (lett) – ACS Sepsi SIC (romániai) selejtező győztese. Az EL sorozatra összesen 19 csapat jelentkezett, hat együttesnek kell selejtezőt játszania, a már említett párharcok mellett a BC Polkowice (lengyel) – Besiktas (török) ütközet győztese, az Avenida Salamanca (spanyol), a ZVZ USK Praha (cseh), a CB Mersin (török), a Villeneuve d’Ascq (francia), a Basket Lander (francia), a VS Balogna (olasz) és a Serco UNI Győr (magyar) szerepel a B-csoportban.

Az EK-ról

Abban az esetben, ha elveszíti a Diósgyőr az EL-selejtezőt, az Európa Kupában az I-csoportban küzd majd, és a kvartettben a második kalapból sorsolt belga Castors Braine, a harmadik kalapból előkerült német Rutronik Starts Keltern, és a negyedikből kihúzott portugál Gdessa-Barreiro lesz az ellenfelük, akik ellen oda-vissza megmérkőznek.

Az EK-ban, 12 csoportban összesen 48 együttes szerepel majd, ahonnan a csoportok első két helyezettjei mellett a 8 legjobb csoportharmadik jut be az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé. Az Európa Kupában a mostani évad előtt fontos változást vezetett be a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség, ezúttal már nem számított a földrajzi elhelyezkedés, és az is fontos szempont volt, hogy azonos országok csapatai nem kerülhettek egy csoportba. Ennek köszönhetően került át az eredetileg az I-csoportba sorsolt NKA Universitas Pécsi EAC gárdája a J jelű négyesbe, ugyanis, hogy ha a DVTK elveszíti az EL-selejtezőt, akkor ebben az esetben nem azonos csoportban szerepelnek. A mecseki gárda a Bursa (török), az Umana Reyer Venezia (olasz) és a ZKK Ragusa (horvát) ellen küzd majd, a K-csoportba került KSC Szekszárd pedig a Dinamo Sassari (olasz), a Levhartice Chomutov (cseh) és a Mosvistar Estudiantes (spanyol) ellen meccsel az EK-csoportkörében.

Az ellenfélről

London Lions csapata megnyerte a 2022/23-as, 12 csapatos angol női bajnokságot, ennek köszönhetően szerzett jogot arra, hogy az Euroligára jelentkezzen. Az Oroszlánok az előző évadban a nemzetközi porondon az Európa Kupában szerepeltek, és a J-csoportban az olasz DSS Dinamo Banco di Sardegna és a francia RVBC Roche Vendee BC csapatát megelőzve, a szintén francia, a galloknál a nemrég véget ért idényben bajnoki ezüstérmet szerzett Villeneuve d’Ascq LM gárdája mögött a 2. helyen végeztek. Ez továbbjutást ért, de pechjükre, az egyenes kieséses szakaszban ismét a Villeneuve csapata ellen kellett játszaniuk, akiket Londonban 6 ponttal ugyan legyőztek, de Lille-ben 13-mal kikaptak, így a franciák mentek tovább.

A London Lions idei teljes keretét még nem hozta nyilvánosságra, de az már tudható, hogy a diósgyőri szurkolók által jól ismert Cheridene Green, a brit válogatott centere őket erősíti. A 191 centi magas kosaras – aki a 2022/23-as évad hajrájában térdsérülése miatt a magyar bajnoki elődöntőben harcképtelenné vált és emiatt az utolsó öt meccsről hiányzott – az idén májusban két év után távozott a DVTK Hun-Therm csapatától, két magyar bajnoki bronzéremmel, egy Magyar Kupa arannyal, és egy MK-bronzzal.

Rajta kívül további három brit válogatott biztos, hogy a London Lions csapatát erősíti a 2023/24-es évadban. A 30 éves, 193 centis csatár, Temi Fagbenle, aki legutóbb az EL-ben szerepelt USK Praha játékosa volt, Savannah Wilkinson, a 24 esztendős, 183 centi magas csatár, aki az előző évadban az Egyesült Államok egyetemi bajnokságában, a Southern Methodist University Mustangs együttesében szerepelt, valamint Holly Winterburn, a 22 éves, 178 centis védő, aki 2021-től játszik az Oroszlánoknál, és tavaly alapembere volt a londoni együttesnek.