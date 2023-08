A tények

NB III., Észak-Keleti csoport 3. forduló

Sényő-Carnifex FC – FC Hatvan 1–1 (1–0)

Játékvezető: dr. DÉDESI MÁTYÁS BENEDEK, asszisztensek: ELEK BALÁZS, BENSE MILÁN

A friss jogi diplomás Dédesi először fújta a sípot a harmadik vonalban. Mindössze egy sárga lapot adott, ezt is csak a 89. percben. Érdekesség, hogy a miskolci hármas tagjai mély barátságot ápolnak egymással és hárman együtt alig számlálnak többet, mint hetven esztendő.

Az asszisztensek meglepetéssel is készültek: a dirigensnek különleges plakettet csináltattak, amelyre ráíratták a fontos találkozó részleteit és a két csapat címerét is.

A képen balról: Bense Milán, dr. Dédesi Mátyás Benedek és Elek Balázs Fotó: olvasónktól