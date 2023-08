A Mezőkövesd Zsóry FC csapata vasárnap este a labdarúgó NB I 5. fordulójának záró mérkőzésén 2-0-s vereséget szenvedett a Fehérvár FC vendégeként, így nem tudott elmozdulni a tabella utolsó helyéről.

– Nagyon fontos volt nekünk a győzelem, boldogok vagyunk. A játékosok jó teljesítményt nyújtottak, csak az volt a kérdés, mikor szerzünk gólt. Rengeteget tettünk a győzelemért – nyilatkozta a mérkőzés után Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője, aki arra a felvetésre, hogy a sikerben nagy szerepet vállaltak a cserejátékosok, így folytatta: – Szabó Leventét a kapu elé toltuk, Kenan Kodro mellé, Lirim Kastratitól azt kértük, hogy a két magas centerhez próbálja eljuttatni a labdát. Végül ők ketten találtak a kapuba, és ennek a jövőre nézve is fontos üzenete van: új energiák érkezhetnek a kispadról.

Kalmár Zsolt, a fehérvári csapat új játékosa is szóba került, akiről a következőt mondta a győztes együttes szakvezetője:

– Szenzációsak a reakciói, fontos láncszem a pályán és az öltözőben egyaránt – és talán még nincs is csúcsformában. Nagyon jó volt látni a játékát.

Kövesdi szavak

A Mezőkövesd Zsóry FC csapatának vezetőedzője, Kuttor Attila nem volt boldog a találkozó után.

– A Fehérvár uralta a meccset, erre számítottunk és ehhez igazítottuk a játékfelfogásunkat. Bosszantó, hogy szögletből kapott gól pecsételte meg a sorsukat, és az is, hogy mindkét hazai gól előtt óriási lehetőségük volt a kapuba találni. Vagyis esélyünk volt megszerezni a vezetést, aztán pedig egyenlíteni – mondta a dél-borsodiak szakvezetője, aki arra a kérdésre, hogy lehet-e egy ilyen vereség után pozitívumokat találni, így felelt: – A küzdőszellem rendben volt, és az is világos, hogy folytatnunk kell az építkezést. Sok sérültünk volt, ők folyamatosan térnek vissza, figyelni kell, ki milyen terhelést bír el. Ennek szellemében kell összeállítani és menet közben forgatni a csapatot.

Arra a felvetésre, hogy ez a mérkőzés a Kövesd szempontjából hasonló volt az Újpesten lejátszott bajnokihoz, szervezett védekezés, kevés labdabirtoklás, de feltételezhető, hogy ennél sokkal több támadásra lenne szükség, Kuttor Attila így reagált:

– Persze, de egyelőre ennyit tervezhetünk, a körülményekhez kell igazítani terveinket. Dolgozunk tovább, hogy a folytatásban eredményesebbek legyünk.