Óriási magyar siker a rali Európa bajnokságon. Csomós Miklós és Bán Viktor fantasztikus teljesítményt nyújtva végzett a zlini központú Barum Rally ezüstérmes pozíciójában. A nagy tradíciókkal rendelkező futamon a hazai párosok dominálni szoktak, ennek ellenére a sárospataki versenyzőt csupán egyetlen cseh, Jan Kopecky tudta maga mögé utasítani az ERC értékelésében. A magyar páros az első pillanattól kezdve az élmezőnyben autózott, szombaton szakaszt is nyertek, ezután pedig hatalmas csatában, egyre stabilabbá tették a dobogós helyezésüket. A győzelem sem volt messze, de a végén Csomósék megbecsülték a második helyezést.

Hatalmas tempó

– Még a ralisportot követő szurkolóknak is nehéz elképzelni, hogy milyen tempóra van szükség ahhoz, hogy az ERC-ben versenyképesek legyünk – fogalmazott a célban Csomós Miklós. – Három napot úgy mentünk végig, hogy egyszer sem csúsztunk túl, nem jártunk a pálya mellett, egyszer sem hibáztunk. Csak így lehet ebben a mezőnyben jó eredményt elérni. Rendkívül boldog vagyok, nagy sikerként élem meg ezt a hétvégét. Sportolóként nyilván szerettem volna, ha győztesként szálunk ki az autóból, de így is csodálatos volt számunka ez a Barum Rally. Bízom benne, hogy a későbbiekben sikerül még megismételni ezt a sikert, de nem mindennap adatik meg ez az ember életében. A csapattal együtt igyekszem maximálisan kiélvezni.

Mélyről magasba

Csomósék szezonja nehezen indult, hiszen a Kanári-szigeteken történt bukás után, nagyon mélyről kellett visszajönni. Hosszú kihagyás várt a pataki ralisra, az autót pedig újjá kellett építeni. Ehhez a közönség, a szurkolók is hatalmas támogatást nyújtottak, ezután Romában jött el a visszatérés ideje. Csomós Miklós, Bán Viktorral az oldalán már a déli országban is jól szerepelt, hiszen hetedikként értek célba, az 52. Barum Rallyn azonban ezt is sikerült jócskán felülmúlni.

– Egész hétvégén úgy mentünk, hogy nem volt benne felesleges kockázatvállalás – folytatta Csomós Miklós. – Nem kaptunk defektet, nagyon koncentráltak voltunk. Az utolsó kör előtt még lett volna lehetőségünk közelebb kerülni Kopeckyhez, de nagyon meg akartuk tartani a dobogót, ez volt a legfontosabb szempont. A győzelemhez túl sokat kellett volna rizikózni, annyit pedig nem ért volna, hogy valami rumlit csináljunk. Úgy érzem, hogy a magyar ralisport számára ez egy nagyon szép nap. Az autóban ülve úgy éreztem, hogy bármennyit bírnék menni, de azért egy picit elfáradtam. Így viszont nagyon édes ez a fáradtság. A kis csapatunk ezúttal is fantasztikusan dolgozott. A szurkolóktól kapott szeretetet pedig egyszerűen képtelenség leírni. A célban mindenki ott volt velünk, együtt, közösen értük el ezt a nagyszerű eredményt. Mindenkinek köszönöm!

A célban az érzelmek előtörtek Csomósékból.

Irány a Zemplén!

A rali Európa bajnokság (ERC) kapcsán a figyelem a cseh viadal után hazánk felé fordul majd, hiszen a szezonzárót a Zemplénben bonyolítják le. A mezőny október második hétvégéjén találkozik egymással a történelmi borvidéken. A zlini események ismeretében Csomósék hazai pályán ismét esélyesek lehetnek egy jó szereplésre.

A Barum Rally (ERC) végeredménye 1. Jan Kopecky, Jan Hlousek (csehek, Skoda Fabia RS) 1:53:18, 5

2. Csomós Miklós, Bán Viktor (magyarok, Skoda Fabia EVO) +14,3

3. Simon Wagner, Gerald Winter (osztrákok, Skoda Fabia RS) +48.2

4. Adam Brezik, Ondrej Krajca (csehek, Skoda Fabia EVO) +51.1

5. Filip Mares, Radovan Bucha (csehek, Skoda Fabia EVO) +51,9

6. Dominik Stritesky, Jiri Hovorka (csehek, Skoda Fabia) +1:00,4