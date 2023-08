Augusztus 22-től megvásárolhatók a DVTK Jegesmedvék szezonbérletei – közölték a piros-fehérek honlapján. Annak ellenére, hogy az Erste Liga alapszakaszában négy hazai mérkőzéssel többet rendeznek a miskolci jégcsarnokban, mint a tavalyi szezonban, a bérletek árai az előző évadhoz képest nem változtak. Azonban a belépőjegyek árai emelkednek, így a bajnoki rajtig még inkább megéri bérletet vásárolni. Az új szezonbérletek érvényesek a hazai felkészülési mérkőzésre, az Erste Liga alapszakasz és rájátszás mérkőzéseire, valamint a hazai Magyar Kupa találkozókra is.

Az előző szezonban is bérlettel rendelkező szurkolóink 2023. augusztus 22. és szeptember 7. között hosszabbíthatják meg bérletüket, ebben az időszakban bárki válthat bérletet, de csak azokra a helyekre, amelyek a 2022/23-as évadban nem voltak lefoglalva. Szeptember 11-től minden szabad hely megnyílik a bérletek vásárlására. Azok, akik megújítják a tavalyi bérletüket klubunktól egy egyedi bérlettartót és egy hozzá tartozó nyakpántot is ajándékba kapnak, ezzel is meghálálva hűségüket.

Pénztárak nyitvatartása

A bérleteket a Miskolci Jégcsarnok főbejáratánál lévő jegypénztárában lehet megvásárolni.

Augusztus 22.-szeptember 7. között

Hétfő és vasárnap: zárva

Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 15.00-18.00

Szombat: 9.00-12.:00

Szeptember 8-án és 9-én a bérletértékesítés szünetel, ezen a két napon csak belépőjegyet lehet vásárolni 1000 forintos egységáron a szeptember 9-i DVTK Jegesmedvék - Dunaújvárosi Acélbikák felkészülési mérkőzésre.

A pénztár nyitvatartási ideje szeptember 11-től az alábbiak szerint módosul

Hétfő: 15.00-18.00

Kedd: zárva

Szerda: 15.00-18.00

Csütörtök: zárva

Péntek: 15.00-18.00

Szombat, vasárnap: zárva

Classic

A Classic bérletet választók a DVTK Jegesmedvék összes hazai mérkőzését megtekinthetik a szezon során a miskolci jégcsarnokban, valamint a saját termékeiket 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a jégcsarnokban található Jegesmedve Shopban.

Gold

A Gold bérlettípussal szintén minden hazai mérkőzést meg lehet tekinteni a helyszínen, azonban a meccslátogatáson felül további extrákat is tartalmaz.

* Az alapszakasz során egy, a bérletes által kiválasztott találkozón elvégezheti (vagy ajándékba adhatja) a mérkőzés előtti, vagy harmadok előtti korongbedobást.

* A Jegesmedve Shopban 20 százalékos kedvezmény jár a klub saját termékeire.

* A bérlet tulajdonosnak készítenek egy, a 2023/2024-as bajnoki szezonra készülő, névre szóló mezt, amit igény esetén a csapat dedikál.

* A gold bérlet tulajdonosa bérlete felmutatásával az alapszakasz során 3 alkalommal 3 ismerőst megvendégelhet ingyenes tiszteletjeggyel.

* A gold bérlet felmutatásával igénybe lehet venni a lezárt, VIP parkolót.

Bérletárak

Annak ellenére, hogy az Erste Liga alapszakaszában 4 hazai mérkőzéssel többet rendeznek a miskolci jégcsarnokban, mint tavaly, a bérletek árai az előző évadhoz képest nem emelkedtek.

A megvásárolt szezonbérletek érvényesek a hazai felkészülési mérkőzésre, az Erste Liga alapszakasz, és rájátszás mérkőzéseire, valamint a hazai Magyar Kupa találkozókra is.