A labdarúgó NB I 3. fordulójában, szombaton este a Diósgyőri VTK csapata a Paksi FC együttesét fogadta. A két gárdának ez volt a 35. egymás elleni meccse, amely előtt a Tolna vármegyeiek álltak jobban, azzal a négy győzelemmel, amit a szombati meccs előtti találkozókon zsinórban arattak.

A két csapat egymás elleni történetében a mostani nézőszám kiemelkedő volt, ugyanis az új diósgyőri stadionban eddig lejátszott négy meccs egyikén sem voltak még ennyien, a felek egymás elleni párharcában eddig a 2018. május 19-i jelentette a rekordot, akkor a DVTK 1-0-s sikerét 4036 drukker látta (a két héttel ezelőtti Puskás AFC elleni hazai, 1-0-s vereséget közel ezer nézővel többen látták).



Ugyanaz

A hazai csapat kezdője változatlan volt a legutóbbi, egy héttel ezelőtt a Mezőkövesd Zsóry FC vendégeként elért 4-2-es sikerhez képest. Ugyanaz a 11 kezdett most is. A DVTK játékosai közül öten nem voltak keretben, Bényei, Célestine, Kampetsis, Csatári és Obounet sérülés miatt maradt ki. A DVTK kezdőjében most sem volt 2004-ben született, vagy ennél fiatalabb labdarúgó, vagyis a Magyar Labdarúgó-szövetség fiatal labdarúgó szerepeltetéséért járó prémiumát ezúttal is ,,elengedték" a piros-fehérek.

A vendégek szakvezetője három helyen változtatott a legutóbbi bajnokijukhoz képest. Az MTK Budapest elleni, két héttel ezelőtti, idegenbeli, 1-1-re végződött meccshez mérten, Hegedűs J., Osváth és Balogh B. csak a kispadra került, Temesvári – a korábbi DVTK szakvezető, Temesvári Miklós unokája –, Könyves – a DVTK 2021/22-es évadjának diósgyőri házi gólkirálya – és Balogh B. viszont bizalmat kapott.



Egy itt, egy ott

Hazai szempontból jól kezdődött a meccs, a Diósgyőrnek elég volt a fél pálya, akaratukat ráerőltették a paksiakra, és gyakori vendégek voltak a16-oson belül. A három védővel játszó zöld-fehérek nem mindig fogták jól a területet, az üresbe érkező piros mezesek sok kellemetlenséget okoztak, Temesvári, a védelem tengelyében, élete első NB I-es meccsén, az első percekben nem volt túl határozott. Fertályóra játék után szépségdíjas gólt szerzett a DVTK, Stephen remek elfutása, Edomwonyi kitűnő érkezése okozott hangrobbanást fél kilenckor Diósgyőrben. A találat után bő tíz perc kellett a Paksnak ahhoz, hogy magára találjon, Kovács K. fejesénél Sentic kapus bravúrjára volt szükség, hogy maradjon a hazai előny. A változatos meccsen Pozeg Vancas szerezte meg kis híján a második hazai gólt, majd a túloldalon Holdampf labdavesztése után, tulajdonképpen egy kontrából Könyves egyenlített. A hazaiak csapatkapitánya azt reklamálta, hogy szabálytalanul választották el a lasztitól, de ezt a videós visszajátszás ezt nem látta igazoltnak. A döntetlenre alakult meccset a Paks folytatta jobban, a fehér dresszesek már túl voltak az első húsz perc megilletődöttségén, visszafogott játékán, és mezőnyfölényben futballoztak a félidő végéig.



Csak helyzetek

Más Diósgyőr jött ki a második félidőre, mint amelyik az első után bement az öltözőbe. Aktívabb, kezdeményezőbb volt a DVTK. Az 55. percben Lukács D.-nek volt egy nagy ziccere, amelynél Szappanos bravúrral védett. Nem sokkal később a hazaiak kettős cserét hajtottak végre, amelyek közül az egyik kényszerű volt, Farkas D. ugyanis megsérült, azért állt be helyette Csirmaz. A 62. minutában Könyves durrantott a jobb kapufa mellé, ez is jelezte, hogy a Paksi FC nem csak pontot, hanem pontokat szeretne, hogy nem mondott le a győzelem megszerzéséről. Persze a hazaiak sem: Lukács D. lőtt a kapu fölé, majd Acolatse hibázott ígéretes helyzetben. A piros-fehérek szakvezetője a hajrára támadóposzton kettőt frissített, Jurina és Gera beállításától várt fordulatot. Nem sokkal később Sentic hozott színt a játékba, kijött a kapujából, a félpályáig vezette fel a labdát, majd elvesztette, és ezzel forró pillanatokat okozott csapattársainak. A Paksnál az utolsó negyedórára érkezett a rutinos csatár Böde, de nem ő., hanem Acolatse villant, ám lövése a kapu fölé szállt. A 86. percben Temesvári kiállítása adott reményt a hazai szurkolóknak, de a vendégek 10 emberrel sem álltak be a kapujuk elé. Ennek ellenére a 95. percben Pozeg Vancas lábában maradt a gól, illetve Szappanos teste volt a diósgyőri siker gátja.

Változatos, érdekes meccsen született döntetlen a győzelemre játszó csapatok csatájában, és egyik fél sem lehet elégedetlen, de elégedett sem.