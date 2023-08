A DVTK – Kisvárda (2-0) mérkőzésen a meccs első gólját Gera Dániel szerezte. A piros-fehérek 33-aas számú mezben futballozó játékosa, támadóból – szükség miatt – az előző két meccsen jobb oldali védő lett. Ebben az új szerepkörben már a Zalaegerszegi TE FC ellen, idegenben 3-1-re megnyert meccsen is közel járt a gólszerzéshez, és a Kisvárda MG elleni szombati meccsen, a 38. percben összejött neki. Találatát a köszönetet kifejező kézjelzéssel ünnepelte, amellyel kapcsolatban a következő nyilatkozatot osztotta meg instagram oldalán:

,,Nem véletlen választottam ezt a gólörömöt erre az évre, lényege a hála!

Volt nehéz időszakom a sportban nem egy alkalommal, de most újra az NB1-ben ennél a gólomnál átéreztem teljesen mit is jelent számomra a hála, miért is választottam ezt!

Mert ugye az embernek vannak nehézségei, akadályai vagy éppen rossz és jó döntései az életben de a lényeg az, hogy az ember mindig tudjon dönteni a sorsáról, és én sosem féltem dönteni, mert így a következményt is mindig könnyebb elfogadni ha jól sikerül, ha nem.

Úgy érzem tavaly nagyon jól döntöttem és újra Otthon vagyok először messzebb onnan ahol születtem!

Amit érzek az a hála, hála mindenért főleg a családomért, barátokért és a csapatért, mert ők azok akikre mindig támaszkodhatunk mindörökké! ❤️

Ez Miskolc!!!🔴⚪️ @dvtkinstagram

