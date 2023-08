A labdarúgó NB I 5. fordulójában a Diósgyőri VTK csapata a Kisvárda MG együttesét fogadta szombaton.

Egy az egyben

A DVTK kezdőcsapata egy az egyben ugyanaz volt, mint nyolc nappal ezelőtt, a Zalaegerszegi TE FC vendégeként 3-1-re megnyert meccsen. A keretből, a kispadról ezúttal is sérülés miatt hiányzott a francia, olasz belső védő, Célestine, a görög csatár Kampetsis, és a tavalyi NB II-es bajnokcsapat két jobboldali védője, Farkas D. és Csirmaz. Ez utóbbi miatt ismét Gera lett a jobbhátvéd, aki ezen a poszton sikerrel mutatkozott be Egerszegen.

A vendégek kezdőcsapata pedig éppen annyi helyen módosult, amennyi gólt kaptak a legutóbbi bajnokijukon. A hétfői, Debreceni VSC elleni idegenbeli 4-1-es vereség után kapust cseréltek, Petkovic kezdett Kovács M. kárára, a két szélső védő-középpályás Cipetic és Alic lett, Camaj és Ötvös bánhatta ezt a döntést, míg elől Czékus jutott szóhoz, Navratil helyett. A kimaradtak mindegyikének a kispadon jutott hely.

Óriási volt a hőség a stadionban, 35 Celsius fokban várták a csapatok a kezdést, a lelátó Napos oldalán ülni is nagy kihívást jelent. A játékosoknak a klubház pályára vetett árnyéka jelentett némi ,,menedéket”.

Nézőszámban a Kisvárda MG szintjén rekord született, ugyanis eddig a két csapat Miskolcon, az új diósgyőri stadionban megrendezett találkozói közül a 2020. június 27-i meccsen voltak a legtöbben: 5683 fő látta a szabolcsiak 2-0-s sikerét (akkor 90 százalékos kedvezménnyel lehetett jegyet váltani az évadzáró mérkőzésre).



Két hazai gól

Az első félidőben túlnyomó részt az történt a pályán, amit a Diósgyőr akart. A piros-fehérek azonnal kezdeményezően léptek fel, a labda szinte mindig a vendégek térfelén kereste a rést azon a falon, amiből a várdaiak duplát húztak. A háromvédős játékuk sokkal inkább öt emberes volt, előttük pedig további négy játékos védekezett, ugyanis a csatár kettősnek kinevezett támadósorból, hol az egyik, hol a másik tag lépett vissza, a szabolcsi elő falba. A meccs elején egy szögletnél Bárdosnak volt egy ígéretes fejese, majd Pozeg Vancas várt sokat egy lövésnél. Gera gurítása adott egy kis munkát Petkovicnak, majd Edomwonyi talált a kapuba a 33. minutában, de játékvezetői videószobában visszanézett jelenet után kiderült, hogy a passzt adó Pozeg Vancas lesen volt, így maradt a 0-0. Nem sokáig, mert a 38. percben az előre ,,kalandozó” Gera egy remek akció végén fejesgólt szerzett. Fel volt adva a lecke a Kisvárdának, és vezettek is néhány támadást, Vidának még a kaput eltaláló lövés is összejött a 42. percben (ez volt az első ilyenje a vendégcsapatnak a meccsen), ám az első félidő ráadásában, egy újabb remek baloldali akció végén, Edomwonyi már gólt érően centerezett. Ezzel a játék képe alapján teljesen megérdemelten vezetett két góllal a szünetben a DVTK.



Kapufák

A második játékrészre kettőt cserélt a Várda, Spasic és Ötvös szerepeltetésétől várt fordulatot a szakmai stáb. A fehér mezesek csipkedték is magukat, nagyon rajta voltak, hogy szépítsenek. Az 50. percben Makowski lőtt centikkel a jobb alsó sarok mellé, majd az 56.-ban Spasic löketének hárításához Senticnek bravúrt kellett bemutatnia, majd Mesanovic fejesénél szintén a kapus védésére volt szükség. A 66. minutában Spasic pedig a felső lécet találta el. A Diósgyőr kontrákra próbált játszani, de ebből kevés futott ennek a félidőnek az első felében, csupán a csereként beállt Acolatsének volt egy lapos, kaput eltaláló lövése. A 77. percben a frissen beállt – az első csapatba, sérülése után négy hónap után visszatérő saját nevelésű diósgyőri, – Jurek bombáját védte bravúrral a kisvárdai kapus, majd Jurina lábában maradt a harmadik gól, aki közelről nem tudta Petkovic mellett a ketrecbe gurítani a lasztit. Az óriási ziccer után Jurek durrantott a jobb alsó sarok mellé, ezzel is jelezvén, hogy a hosszú kihagyás után ugyanolyan veszélyes a játéka, mint volt. A hajrára kiment a levegő a Várdából, támadgattak, de nem olyan erővel, nyomással, mint a játékrész elején. A ráadásban kis híján ismét gólt szerzett a Diósgyőr, Jurina lövése a bal kapufáról pattant ki, ami után Pozeg Vancas küldte a ketrec mellé a lasztit.

A DVTK megérdemelten szerezte meg az évad első hazai győzelemét, a meccs egészében veszélyesebb volt a támadójátéka, és nem mellékesen eredményesebb is. Volt mit ünnepelnie a hazai szurkolótábornak, hiszen a 3 pont megszerzése azt is hozta, hogy szombat estére a tabella élére ugrott a piros-fehér gárda.