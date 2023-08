A férfi Magyar Kupa-csoportselejtezőjével vette kezdetét a 2023/2024-es pólós idény, pénteken, valamint szombaton három városban csatázott négy-négy klub a két-két továbbjutó helyért. A borsodi színek képviselője, a PannErgy-MVLC alakulata pénteken nagyarányú vereséget szenvedett az EPS Honvédtól, az első körben, Kaposváron. Azt, hogy ilyen kimenetele lesz a találkozónak, melyben a BL-résztvevő fővárosiak a toronymagas esélyesek, borítékolni lehetett, az arányt talán kevésbé.

Szombaton két mérkőzés is várt a miskolciakra: délelőtt a házigazda somogyiak, délután pedig az Újpest VSE ellen. Szinte bizonyos volt, hogy előbbi fogja eldönteni a továbbjutás, a második pozíció kérdését. A második negyedben 6-4-re vezettek a házigazdák, amely után a borsodiak csináltak egy kiváló, 5-0-s sorozatot, és 9-6-ra elhúztak a harmadik negyed hajrájában. A KVK azonban visszajött a meccsbe, a mérkőzés utolsó négy percére 12-12-vel fordultak a felek. A záró 100 másodperc pedig már csak kaposvári találatokat hozott, így nyertek. A budapesti lila-fehérekkel szemben többször volt két-, egyszer háromgólos előnyben is a PannErgy, ám az összecsapás döntetlennel zárult, a miskolciak a negyedik helyen zárták a kupaselejtezőt.

Jókor jött pofon

– Olyan ambícióval érkeztünk Kaposvárra, hogy ,,kapjuk el" a KVK-t, és az újpestieket is – kezdte az értékelést Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője. – Nem sikerült, és ezt szomorúan kell mondanom. A Kaposvár ellen voltak szép jeleneteink, elmentünk 9-6-ra, de hagytuk Bertát lőni, aki ezzel tartotta a lelket a csapatában. Kihagytunk két ötméterest, ziccereket, régen, korábban lezárhattuk volna a meccset, ám hagytuk kiénekelni a sajtot a szánkból. Utána, délután ugyanez történt, vezetünk három góllal, 7-4-re, de innen is képesek voltunk elrontani a mérkőzést. A tanulsága, különösen ennek a két kupameccsnek az, hogy még többet kell dolgozni az edzéseken. Nagyobb fegyelem kell, és fejben is jobban kell koncentrálni. Látjuk mik a hiányosságok, jókor jött ez a pofon. Alázatosan kell dolgozni, minden egyes győzelemért meg kell izzadni. Most kiengedtünk egy lehetőséget, a hibák ezúttal belefértek, a bajnokságban azonban nem fognak beleférni. MI

Szombati játéknap, 2. mérkőzés

Kaposvári VK – PannErgy-MVLC 14-13 (3-3, 3-3, 3-4, 5-3)

Kaposvár, 200 néző. V.: Pintér, Tóth K.

Kaposvár: Kósik – Dőry Farkas (3), Kakstedter (2), Berta (5), Pellei F. (-), Fülöp B. (-), Takács J. (1). Csere: Aranyi (1), Palatinus (-), Baj (-), Vindisch (2), Juhász-Szelei (-), Klinger (-). Vezetőedző: Surányi László.

MVLC: Moravcsik – Krasznai (3), Tanczer (1), Nagy N. (1), Szalai (1), Hegedűs B. (2), Várkonyi (-). Csere: Oltean (3), Dubinák (-), Molnár G. (-), Varga B. (-), Kasza (2). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 5/16, ill. 7/17

Gól/büntetőből: 0, ill. 1/3

Szombati játéknap, 3. mérkőzés

Újpest VSE – PannErgy-MVLC 10-10 (1-2, 2-3, 4-2, 3-3)

Kaposvár, 30 néző. V.: Tóth K., Csanádi.

ÚVSE: Korom – Herczeg (3), Kardos (1), Besenyei (-), Barics (-), Alekseev (1), Bencz (1). Csere: Csiszer (kapus), Gidófalvy (-), Hegedűs Cs. (3), Labyk (-), Kedves B. (-), Hegedűs Z. (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

MVLC: Sipos – Oltean (3), Szalai (1), Dubinák (3), Hegedűs B. (-), Varga B. (-), Kasza (1). Csere: Krasznai (1), Tanczer (-), Nagy N. (-), Várkonyi (-), Molnár G. (1), Hok (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 4/10, ill. 2/10

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 0

A csoport végeredménye

1. Endo Plus Service-Honvéd 3 3 – – 45-23 9

2. Kaposvári Vízilabda Klub 3 2 – 1 34-37 6

3. Újpest VSE 3 – 1 2 32-38 1

4. PannErgy-MVLC 3 – 1 2 30-43 1

Az első két helyezett jutott a 8 közé.