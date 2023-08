A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjának előző idényében a 3. helyet szerezte meg a Sárospataki TC csapata a bajnok Tiszaladány, illetve az ezüstérmes Erdőhorváti mögött. Utóbbi kettő azonban mégsem lett a borsodi élvonal tagja – nem jelentkeztek, illetve nem kaptak licenszet –, a Bodrog-partiak viszont igen, az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatóságának felkérése nyomán, miután az egyéb feltételeknek megfeleltek.

– Amikor megérkezett hozzánk az igazgatóság felkérése, összeült a szakosztály vezetése, a pártoló tagokkal, a segítőkkel, a tulajdonos-önkormányzat, Aros János polgármester úrral együtt – kezdte Zsófi József, az STC szakmai vezetője. – Ennek során kialakult egy közös álláspont, amelynek a lényege az volt, hogy nem tudni, legközelebb mikor jönne egy ilyen lehetőség, hogy a klub a közelmúltban liftezett a vármegyei I. és a vármegyei II. között, de az előbbiben van a helye. Tisztában voltunk, és vagyunk azzal, hogy a működésnek milyen anyagi és személyi feltételei vannak, amiket meg kell, kellett teremteni. Ha már megkaptuk az esélyt a feljebb lépésre, nem egy évre tervezünk ebben az osztályban, szeretnénk bennmaradni, méltóképpen képviselni a várost.

Elkerülhetetlen erősítés

A személyi feltételek megteremtése, a keret frissítése ,,nagy lépésekkel" haladt, hiszen egy csapatra való új labdarúgó érkezett Zrínyi utcai sporttelepre (távoztak hatan: Solymosi Soma, Budai Viktor, Mihalkó Márk, Bódi Ádám, Kerékgyártó Csaba, Pásztor Alex).

– Matisz Márton belső védő, aki régebben volt itt, Pácinból jött vissza, Buda Bence pedig Királyhelmecről, ő egy igazi jolly joker – sorolta Zsófi József. – Tokajból a csatár Engel Roland, Erdőhorvátiból a bal oldali védő, Palágyi Milán érkezett, míg Berki Bencének – aki kapus – fel kellett frissíteni az itteni igazolását, miután munkahely miatt ide került vissza. Aztán felvettük a kapcsolatot az NB III-as cigándi vezetőkkel, hogy segítségre lenne szükségünk, ha esetleg tudnának kölcsön adni egy-két játékost, azt megköszönnénk. Az őszi szezonra, egyelőre november 30-ig, kaptunk öt futballistát: Szegedi Bence játékára a védelem közepén számíthatunk, Oravecz Zénó védekező középpályásként lehet hasznára a csapatnak. Hunyadi Bence a 6-os és a 8-as poszton lesz nagy segítségére egyesületünknek, Juhász Martin a középpálya támadó harmadában jelent erősítést, míg Poór László kapus. Fontos, hogy minél hamarabb egy hullámhosszon legyenek a játékosok, hogy sokkal eredményesebben szerepeljünk, mint korábban. Az erősítés elkerülhetetlen volt, ezzel tisztában volt mindenki, hiszen egyenes ágon nem sikerült feljutni, és a tabella sosem hazudik.

A harmadik vállalása

A piros-kékek vármegyei élvonalbeli startja egészen jól sikerült, hiszen az első fordulóban hazai pályán 2-1-re verték Tállyát, míg a múlt hét végén 2-0-ra nyertek Edelényben. A harmadik idei összecsapásuk szombaton lesz, augusztus 26-án, 15 órától a sajóbábonyi gárda látogat hozzájuk.

– Természetesen jó, ha sikerek vannak, de még nagyon a bajnokság elején tartunk. Tisztában vagyunk azzal, honnét jöttünk, látjuk az erőviszonyokat, biztos, hogy nem, fog elszaladni a játékosokkal az a bizonyos csikó. Helyén kezeljük úgy a győzelmeket, mint majd a vereségeket, a célunkat már említettem – szögezte le Zsófi József, aki nem ismeretlen a futballberkekben. Az 1958-as születésű szakember 1978. május 1-jén, a Sátoraljaújhelyi TK színeiben focizott a Ferencváros-Vasas vegyes csapat ellen a Pázsit utcai pálya avatóján. Illetve az elmúlt szűk három évtizedben kétszer már edzette a pataki labdarúgó csapatot, először 1995 és 2000, másodszor 2008 és 2013 között.

Egy nyelven beszélik

A szakmai vezető szerint hét-nyolc egyesületnek reális esélye van a dobogóra kerülésre, és úgy véli, hogy nagy harc lesz majd a különböző klubok között. A vajdácskai származású szakember együttese játékáról is beszélt.

– A Cigándról érkezettek ugyanazt a rendszert játszották, amit én szeretek, úgyhogy ez ilyen szempontból is jól jött – jegyezte meg Zsófi József. – De sokszor elmondtam már, hogy a labdarúgást egy nyelven beszélik, tehát aki benne van, annak semmi sem komplikált. Mi a 4-2-3-1-es játékrendszert alkalmazzuk, szeretem előtérbe helyezni a pozíciós játékot, a sok labdabirtoklást, a ritmusváltást, a gyors támadásokat, ez lehet az erősségünk. Emellett persze szem előtt kell tartani a biztos védekezést, a védőknek is van támadó feladat, illetve fordítva, a korszerű futballban már mindenki csinál mindent. MI