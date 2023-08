A Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapata két vereséggel kezdte a 2023/24-es évadot, hat napon belül előbb a Debreceni VSC-tól kaptak ki, idegenben 3-1-re, a múlt héten szombaton pedig a Diósgyőri VTK elleni, hazai környezetben, 4-2-re véreztek el.

Ez utóbbi találkozón hét olyan játékos is lelátón ült, akinek helye lehetne a kezdőcsapatban, de Babunski, Ugrai, Molnár G., Lehoczky, Cseri, Kállai Z. és Karnitski sérülése miatt nem volt bevehető. Ezzel összefüggésben pedig nem tudott a cserepadról támadó játékost a pályára küldeni a DVTK ellen Kuttor Attila, a dél-borsodiak vezetőedzője.

Két új

A vereségek után az MZSFC a keret megerősítése terén tett lépéseket, és kedden két új játékos szerződtetését jelentették be.

Szalai József személyében egy 20 éves, magyar utánpótlás válogatott támadót igazoltak a Vasas FC-től. A 194 centi magas labdarúgó a tavalyi évadban 6 élvonalbeli meccsen jutott szóhoz az angyalföldieknél, és 5-ször az NB III-as tartalék együttesükben is szerepelt bajnoki mérkőzésen (3 gólt szerzett ezeken), továbbá a Dorogi FC NB II-es gárdájában is játszott – kooperációs szerződéssel, – 25 meccsen (ezeken 5 találatot szerzett). A játékossal hároméves szerződést kötött a Mezőkövesd Zsóry FC.

A Vasas FC mellett a másik NB II-be pottyant fővárosi együttestől, a Budapest Honvédtől is igazolt egy játékost a Kövesd. Christian Gomis szintén három évre írt alá a sárga-kékekhez. A szenegáli, francia 24 esztendős, védekező középpályás a tavalyi évadban 26 élvonalbeli meccsen, és 3 NB III-as bajnokin szerepelt a kispesti együttesben. A 202 centi magas labdarúgó a Honvédnál történt szerződésbontása után szabadon igazolható volt.