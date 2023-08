Már hírül adtuk, hogy a múlt héten Miskolcra érkezett Steve Kasper, a Macik kanadai vezetőedzője, aki korábban dolgozott a világ legrangosabb jégkorong ligájában, az NHL-ben is.

Fotó: NGS PHOTO





Máris kedveli a gulyást

– Új trénerünk a belvárosban, a jégcsarnoktól rövid sétára lakik – mondta Marosi Tamás csapatmenedzser, majd hozzátette: – Egyedül jött a tengerentúlról, de terveik szerint hamarosan a felesége is meglátogatja miskolci állomáshelyén. Közölte velünk, hogy rövid itt-tartózkodása alatt máris pozitív élményekkel gazdagodott: stábját már megismerte és az elkövetkezendő napokban ugyanezt teszi a játékosaival is. Örömmel újságolta, hogy ízlik neki a magyar koszt, a gulyás levest például máris nagyon kedveli.

Megtudtuk, hogy az első közös és jeges foglalkozásukat csütörtökön dirigálja „fiainak”, most ugyanis még csak a fizikai és az orvosok felméréseknél tartanak. Keretüket három részre bontották: az egyeseknek a DVTK Medicalban volt jelenésük, a kettesek a jégcsarnokban, a hármasok pedig a sportcsarnokban teszteltek. A piros-fehérek kerete egyelőre nem végleges, Láda Balázs klubigazgató azon fáradozik, hogy még egy csatárt igazoljon.

A 67-es mezben

A Jegesmedvék legutóbbi szerzeménye, a huszonnégy esztendős Dillon Hill a szombaton futott be, és hétfőtől már új társaival gyűjti az erőt a soron következő szezonra. A dallamos nevű, az egykori Forma-1-es Damon Hillre „hajazó”, kanadai állampolgárságú védő a Niagara Falls Canucks csapatánál töltötte junior éveit, a Greater Ontario Junior Hockey League egyik meghatározó játékosa volt. A 2021/2022-es szezonban kezdte profi pályafutását, játszott az SPHL ligában, valamint szerepet kapott a harmadik legrangosabb észak-amerikai bajnokságnak tartott East Coast Hockey League-ben is. A legutóbbi idény során az Evansville Thunderbolts és a Trois-Rivieres Lions csapatainál szerepelt, előbbinél harmincnégy, utóbbinál tizenöt mérkőzésen. Dillon Hill – aki a 67-es mezszámot viseli majd a Maciknál – leigazolásával már nyolc védője van a piros-fehéreknek.



Megbeszélések

A várva várt első jeges edzést csütörtökön 14 óra 45 perctől vezényli Steve Kasper és pénteken ugyanebben az időben tartja a második bemutatóját. A szakvezető és a játékosok szombati, valamint vasárnapi programja pedig egyedinek nevezhető, ekkor a személyes megbeszélések kerülnek napirendre, a mester ugyanis valószínűleg arra törekszik, hogy teljes képet kapjon arról, mi nyomja a hokisták lelkét.

Jégkorong: a diósgyőriek kerete

Kapusok: Janis Voris, Gratzl Gellért.

Hátvédek: Szirányi Bence, Alexander Shkrabov, Vojtkó Mátyás, Szalay Boldizsár, Fazakas Erik, Simon Szathmáry, Travis Verveda, Dillon Hill.

Csatárok: Valentin Razumnyak, Roman Berdnikov, Lövei Dávid, Miskolczi Márk, Mattyasovszky Gergely, Páterka Bence, Farkas Márton, Vladislav Kuleshov, Gianluca Esteves, Tyler Barrow.