Mindez a nyolcaddöntő első partijában a bakui (új nevén: Baki) egyéni sakkvilágkupán. A bravúrt bravúrra halmozó Berkes korábban az izraeli színekben versenyző, volt vb-döntős Boris Gelfandot, majd a világranglista 25. helyén álló orosz, a vk-n a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) zászlaja alatt versenyző Nyikita Vityugovot ütötte el a továbbjutástól, csütörtökön pedig az ukránok korábbi világbajnokán, a csapatban kétszeres olimpiai bajnok Ruszlan Ponomarjovon jutott túl.

Indiai ellenfele pénteken, rájátszásban a világranglistán második amerikai Hikaru Nakamurát ejtette ki. Praggnanandhaát, aki csütörtökön töltötte be 18. életévét, a sakk csodagyerekeként tartják számon kezdettől fogva – írta róla a Nemzeti Sport online. Tízévesen szerezte meg a nemzetközi mesteri címet, és 12 esztendősen lett nagymester, a FIDE augusztusi világranglistáján pedig a 29. helyen áll. Berkes, aki kedden töltötte be 38. életévét, a vk rajtlistáján nyolcvankettedikként kezdte meg bakui szereplését.

A kétévente zajló, kieséses rendszerű világkupa első három helyezettje indulhat a világbajnokjelöltek tornáján. A vk – melynek nyereményalapja minden korábbinál magasabb, 2.5 millió dollár – a férfi fináléval augusztus 26-án zárul.

Fecóról tudni kell, hogy szakavatott kommentátora volt a Miskolci Nemzeti Színházban rendezett Lékó plusz páros mérkőzéseknek, melynek keretében Gelfand is járt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

A képen: Berkes Ferenc