Immáron hosszú évek óta az ötödik kontinensen él és dolgozik a miskolci Fábián Mihály. Az NB I-es játékvezetői keret egykori tagja, aki a FIFA-jelvényig is eljutott és a londoni Wembley-stadionban Bajnokok Ligája döntőjén is működött bíró most igazán jól érzi magát, hiszen a tőlünk csaknem húszezer kilométerre lévő, Isten háta mögötti országok adnak otthont a szebbik nem tornájának.



Sydney-ből utazik

A szűkebb pátriánkban csak Misinek becézett sportember Victoria szövetségi állam és az Ausztrál Labdarúgó Szövetség alkalmazásában áll, így hivatalból a helyszínen látja a vébé mérkőzéseit. A 4–0-ás eredménnyel zárult Ausztrália – Kanada meccs után ezekkel a szavakkal bíztatta az „övéit”:

– Bravó, Matildas! Lányok, köszönjük nektek ezt a csodálatos estét. Csoportelsőként jutottatok a legjobb tizenhat közé, csak így tovább.

Arra a kérdésre, hogy miként megy a sora, az ősszel ismét hazalátogató hajdani sípmester irigylésre méltó választ adott:

– Kedden tanfolyamot tartottam, szerdán pedig Sydney-n keresztül a Hawaii-szigetekre repülök, ott is hivatalos elfoglaltságaim lesznek, de turista paradicsom néhány érdekességéről szívesen beszámolok majd az Észak-Magyarország olvasóinak. KT

A képen: Fábián Mihály a Melbourne-i stadionban rendezett Ausztrália – Kanada találkozó előtt