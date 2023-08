A labdarúgó NB I 4. fordulójában, pénteken 20.15-től a Zalaegerszegi TE FC csapatának vendége lesz a Diósgyőri VTK együttese. A két gárdának ez lesz az egymás elleni 50. meccse az élvonalban, és a 25. olyan, amelynek a zalaiak a házigazdái. A Diósgyőr nem nyerni jár Egerszegre, ez eddig csak kétszer jött össze (1975. augusztus 30.: 2-1, 2020. január 25.: 3-1), de nem esélytelenek a három pont megszerzésére a piros-fehérek a Magyar Kupa címvédő otthonában. Nem azért, mert 1 ponttal többet gyűjtöttek az eddigi három fordulóban, hanem azért, mert nyáron alaposan megerősítették a keretüket. Szerda estig is értékesebb kerete volt a DVTK-nak, a német weboldal – a statisztikákkal, az átigazolási hírekkel, a klubok és játékosok piaci értékével foglalkozó – Transfermarkt szerint, mint a zalaiaknak. És erre a Diósgyőr még rátett egy lapáttal csütörtökön. Ugyanis a nyári 13. igazolását is bejelentette a klub, egy újabb külföldi labdarúgó személyében.

A 25 éves José Vitor Rodrigues da Silva dos Santos, aki a futballpályán Pernambuco néven szerepel, négy hete a diósgyőriekkel készül, és már pálya is lépett a DVTK színeiben, július 22-én, a szlovák FC Kosice elleni bajnoki főpróbán, csereként. A brazil ballábas szélső tavasszal a kazahsztáni első osztályban, a Qyzyljar Petropavlovsk gárdájában szerepelt, ahol 8 bajnokin kapott lehetőséget, és ezeken 4 gólt szerzett. A jó erényekkel rendelkező játékos – kazahsztáni sajtóhírek szerint – sérülése miatt nem lépett pályára május 28-a után, és sérülésének kezelésére utazott, érkezett Európába. Előbb a Debreceni VSC-vel hozták hírbe, ám fizikailag a DVTK-nál ,,landolt”, ahol megfelelt a ,,próbajátékon”. Mivel a labdarúgó egészséges, a Diósgyőr szerződést kínált neki, az azonban eltartott egy ideig, amíg a petropavlovski klub elengedte őt.

Érdekesség, hogy a www.transfermarkt.com weboldal Pernambuco értékét 700 ezer Euróra (kb. 270 millió Forintra) taksálja, ezzel ő a DVTK keretének legértékesebbnek tartott labdarúgója, és nem mellékesen érkeztével a piros-fehérek csapatértéke 8 millió Euróra emelkedett. Ezzel pedig az 5. legjobbnak számít a honi 12 csapatos mezőnyben a Diósgyőr. Ezzel szemben a ZTE FC a 12. helyen szerénykedik, 6,23 millió eurós összértékével.

Persze nem a számok játszanak pénteken, hanem mindkét oldalon 11, 11 labdarúgó. A vendégeknél pedig több olyan játékos is van, akik értékesek ugyan, de sérülés miatt nem voltak bevehetők a legutóbbi meccsen, a Paksi FC elleni hazai 1-1 alkalmával. Mint például a francia, olasz kettős állampolgárságú Célestine, aki az említett weboldal szerint 600 ezer Eurót ér, de eddig még egy percet sem tudott eddig játszani a DVTK-ban.

Az biztos, hogy Pernambuco felszállt a diósgyőriek Zalaegerszegre tartó buszára csütörtökön, és a meccsen jelen lesz, az pedig csak Kuznyecov Szergej vezetőedzőn múlik, hogy beállítja-e a csapatba.



A fő hangsúly

– Ezen a héten a fő hangsúly a támadások befejezésén volt, nyugodtabbnak és pontosabbnak kell lennünk a kapu előtt. Visszanézve a legutóbbi Paks elleni mérkőzést, a második félidőben átvettük az irányítást. Ha berúgtuk volna a helyzeteinket, akkor többgólos győzelmet is arathattunk volna – nyilatkozta a diósgyőri szakvezető, majd így folytatta: – Most az a legfontosabb számunkra, hogy egységes csapatjátékot építsünk, de ez időbe telik, nem rövid folyamat, ugyanakkor mérkőzésről mérkőzésre jobbak leszünk.

A ZTE FC hazai vereséggel kezdte a bajnokságot, a Kisvárda MG elleni 0-2-vel, ami előtt és után, idegenben és otthon is kikapott a horvát NK Osijek gárdájától, az Európa Konferencia-liga selejtező 2. fordulójában (idegenben 1-0-ra, pályaválasztóként 2-1-re),. Két hete hazai környezetben 2-1-re jobbnak bizonyult az MTK Budapesttől, legutóbb viszont ismét vereséget szenvedett, a Debreceni VSC vendégeként maradt alul 1-0-ra.

– A Zalaegerszeg kellemetlen ellenfél, láttam az utolsó mérkőzésüket, ahol magasan presszingeltek és ezzel sok kellemetlenséget okoztak a Debrecennek, a védekezésükben ugyanakkor vannak hiányosságok, ezt szeretnénk kihasználni – fogalmazta meg elvárásait Kuznyecov Szergej.

Várható kezdő

A DVTK várható kezdőcsapata: Sentic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Stephen – Holdampf, Vallejo – Gera, Pozeg Vancas, Lukács D. – Edomwonyi.