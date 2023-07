Jók: Süttő, ill. Palincsár, Borvető, Papp Á., Nagy Zs.

Csábi József: – A mérkőzés összképe alapján jó érzéseim vannak, és bár nem könnyű, de természetesen gratulálok a Szegednek. Úgy gondolom, hogy nagyon ültek azok a dolgok, amit kitaláltunk erre a mérkőzésre, egyszer sikerült megbontani bennünket, amiből – jó csapat lévén – azonnal gólt rúgtak. Erre a teljesítményre kell és lehet is építenünk. Nagyon sok fordulópontja volt a mérkőzésnek, amiből most a Szeged jött ki jobban. Játszottunk egy jó ritmusú mérkőzést, ami miatt elégedetlen vagyok, az az eredmény.

Stevanovic Aleksandar: - Legjobb tudásunk szerint próbáltunk felkészülni a mai mérkőzésre, bár a szezonnyitány az általában megjósolhatatlan. Nem kezdtük jól a találkozót, voltak egyéni hibáink, amelyek valószínűleg koncentráció hiányából akadtak. Aztán sikerült stabilizálni a játékunkat, ennek köszönhetően meg is szereztük a vezetést. A második félidőben nem volt meg bennünk a kellő önbizalom, de az is igaz, hogy az ellenfelünk nagyon bátran és határozottan játszott. Örülök a győzelemnek, de azt gondolom, hogy a legtöbb csapat meg fog szenvedni a pontért, pontokért a Kazincbarcika otthonában.

További eredmények

Nyíregyháza SFC – BFC Siófok 2-0 (1-0)

BVSC-Zugló – Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0)

Gyirmót FC Győr – ETO FC Győr 2-3 (0-2)

FC Ajka – Soroksár SC 1-1 (1-0)

Pécsi MFC – Credobus-Mosonmagyaróvár 1-0 (1-0)

Aqvital FC Csákvár – Budapest Honvéd 1-2 (0-1)

Vasas FC – Budafoki MTE 0-1 (0-1)

HR-Rent Kozármisleny – Tiszakécske LC 1-2 (0-1)

Az NB II állása

1. Nyíregyháza SFC 1 1 - - 2-0 3

2. ETO FC Győr 1 1 - - 3-2 3

3. Budapest Honvéd 1 1 - - 2-1 3

Tiszakécske LC 1 1 - - 2-1 3

5. Budafoki MTE 1 1 - - 1-0 3

BVSC-Zugló 1 1 - - 1-0 3

Pécsi MFC 1 1 - - 1-0 3

Szeged-Csanád GA 1 1 - - 1-0 3

9. FC Ajka 1 - 1 - 1-1 1

Soroksár SC 1 - 1 - 1-1 1

11. Gyirmót FC Győr 1 - - 1 2-3 0

12. Aqvital FC Csákvár 1 - - 1 1-2 0

HR-Rent Kozármisleny 1 - - 1 1-2 0

14. Credobus-Mosonmagyaróvár 1 - - 1 0-1 0

KC Kazincbarcikai SC 1 - - 1 0-1 0

Szombathelyi Haladás 1 - - 1 0-1 0

Vasas FC 1 - - 1 0-1 0

18. BFC Siófok 1 - - 1 0-2 0