A kapusoknál Giák Tamás bizonyult a legjobbnak, aki 32 meccsen állt a gólvonalon a BTE Felsőzsolca csapatában. Amellyel ugyan ,,csak" 9. lett a bajnokságban, viszont remekül szerepeltek a Magyar Kupában, és a végén megnyerték az Amatőr Kupát, a budapesti döntőben a nyergesújfaluiakat múlták felül (2-0).

– Köszönöm szépen annak, aki rám gondolt, igazán megtisztelő – közölte Giák Tamás. – Felemás szezon után gondolta úgy a szakma, hogy engem talál a legjobbnak, így aztán ez még különösen értékes. A bajnokság nem úgy sikerült, ahogyan szerettem, szerettük volna, viszont feledhetetlen élmény volt az Amatőr Kupa-győzelem, az volt a koronája az évnek. Így aztán jó szájízzel búcsúzom a zsolcai klubtól, a csapattól, és a szurkolóktól, akiknek mindent köszönök, éljenek át még ehhez hasonló sikereket.

A Hidasnémetibe távozó hálóőr harmadik alkalommal találtatott a legjobb kapusnak ebben a szavazásban, ami azt is jelzi, hogy azért szimpátia is van iránta.

– Igen, ezt érzem is – tette hozzá a 33 esztendős sportember, aki arra a felvetésre, hogy ő kiket dicsérne meg kollégái közül az előző bajnokságban nyújtott teljesítménye miatt, az alábbiakat mondta: – Vannak páran. Ezt a címet ugyanúgy odaadhatnánk a cigándi bajnokcsapat kapusainak, Poór Lászlónak és Nagy Sándornak, hiszen ők kapták a legkevesebb gólt, ami jelzi az ottani szakmai munka színvonalát. De Tállyán Tarr Tibor, illetve Alsózsolcáról Lövey Lajos – utóbbi már 40 felettiként – is nagyon odatette magát, vagy a fiatalabb generáció képviselői közül Málik Mihály. Ő még csak 25 éves, kapusedző Diósgyőrben, illetve van civil munkája is, igazából rajta múlik az, hogy mennyire akar komolyan a focira koncentrálni.

A jövőbeni elképzeléseiről az alábbiakat jegyezte meg Giák Tamás.

– Az új csapatommal szeretném megnyerni a bajnokságot, egyelőre ennél távolabbra nem igazán gondolkodom, hiszen nem tudni mit hoz a holnap. Az erőt még érzem magamban, a legjobb kapus korban vagyok, tehát két-három év még bizonyosan van, lehet bennem – zárta nyilatkozatát a 2010-ben Diósgyőrben 1 NB I-es találkozón játszó futballista, aki civilben a Prohuman munkaerő közvetítőnél kordinátor. MI