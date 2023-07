Tóth Vanda a Miskolci Egyetem hallgatója, a miskolci Justitia Fuji-Yama SE sportolója ezüstérmes lett a Zágrábban megrendezett Európai Egyetemi Küzdősport-bajnokság karate tornáján. A sportoló felkészülését Anti Zsuzsanna a magyar karate kata válogatott edzője irányította.

A női formagyakorlat versenyszámban Tóth Vanda 35 induló közül jutott a döntőbe pénteken. A miskolci versenyző az első körben Suparinpei katájával 22,5 ponttal jutott tovább a 4. helyen. A 16 között a Papuren-t mutatta be hatodikként, amely jobban sikerült számára, ezzel 23,5 ponttal a 4. helyen továbbjutott a legjobb 8 közé. A helyosztón másodikként prezentálta formagyakorlatát, az Anan Dai-t, amely 23,4 értékkel a legmagasabb pontszámot érte el, így a vasárnapi döntőbe jutott.

A fináléban a Miskolci Egyetem hallgatója alulmaradt a portugál Fernandes Natachaval szemben, aki ellen a Chibana No Kushanku katát mutatta be, amelyet a bírók 39,1 ponttal díjaztak. Ennek ellenére is pályafutása egyik legszebb sikerének örülhet a női kata csapatban az őszi budapesti világbajnokságra készülő fiatal sportoló.