A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál július 8-i, szombati programjának második sportos felvonását az elit triatlon világkupa öt elődöntője jelentette.

A város központjában található Dísztóban kijelölt úszópályán három kört, összesen 750 métert kellett teljesíteni. A kerékpározás távja 20 km volt, melyet két kör adott ki, míg a belvárosban kijelölt futópályán három körben, összesen 5 km várt a sportolókra. A két futamba sorolt hölgyeknél az első 14-14, míg a három futamba osztott férfiaknál – futamonként - az első 9 helyezés ért biztos indulási lehetőséget a vasárnapi döntőben. A 30-30 tagú finálé mezőnyéhez - a legjobb idők alapján - csatlakozik még 2 női és 3 férfi triatlonos.

Bragmayer Zsanett

Bragmayer Zsanett és Kropkó Márta biztos finalista

A tiszaújvárosi olimpiai kvalifikációs világkupa első női elődöntőjében, az úszás után az osztrák Theresa Feuersinger érte el elsőként a partra vezető rámpát, de szorosan ott volt a nyakán Kropkó Márta és Holánszky Laura is. Mivel többen is gyorsan váltottak kerékpárra a depóban, így egy kilenc tagú élcsoport alakult ki, melynek tagja volt a jelenlegi legjobb magyar női triatlonos, Bragmayer Zsanett is. A kellő egyetértésben tekerő szökevények jutalma az volt, hogy másfél perccel hamarabb kezdhették meg a futást, mint a többiek. Azt a futást, melynek során olimpiai 12. helyezettünk, Bragmayer Zsanett már első pár száz méteren magához ragadta a kezdeményezést és élre állt. Kropkó Márta sem akart nagyon leszakadni és 10 mp különbséggel a harmadik helyen haladt ekkor. Újabb egy kör elteltével nem változott semmi, a két magyar között továbbra is az olasz Ilaire Zane szaporázta lépteit. Ez a hármas mintha összebeszélt volna, mert a hátralevő időben – biztos továbbjutásuk tudatában már nem „bántották” egymást. A krakkói Európa Játékok mix-váltójával bronzérmes Zsanett és Márta szinte kéz a kézben masírozott be a fináléba.

Kovács Zsófia nyert, de Horváth Karolina Helga is továbblépett

A második női elődöntőben az olasz Bianca Seregni nem kevesebb, mint fél perces előnnyel nyerte meg az úszást. A legjobb magyar a 9. helyezett Kovács Zsófia volt ebben a számban. Háromszoros olimpikonunk is csatlakozott ahhoz a 18 sportolót számláló csoporthoz, mely a tempót diktálta a kerékpározás első körében. Itt tekert akkor Horváth Karolina Helga is. Ennek a csoportnak könnyedén sikerült megőriznie szökevény-státuszát, másfél perccel hamarabb lódulhattak neki a futásnak, melynek első körében Kovács Zsófia állt az élre, melyről a következő kilométerekben sem mondott le, azaz megnyerte a futamát. Horváth Karolina Helga a 11. helyen kvalifikált a döntőre.

Lehmann Csongor és Kiss Gergely is hozta a futamát

A férfiak első futamában az 1-es rajtszámot viselő Lehmann Csongor 8:46 perces úszóidővel biztosan hozta le az első számot, tudatosítva ezzel, hogy ő nem szeretné a véletlenre bízni a dolgot. A legjobb úszók közül kilencen - Csongor mellett a másik magyar Kiss Gergely volt - sikeresen eltávolodtak a többiektől, olyannyira, hogy a 2 percet is meghaladta az előnyük a második váltásnál. A futás elején Lehmann Csongor hamar elköszönt a vetélytársaktól és egyedül gyűjtötte be kilométereket, melynek az lett a vége, hogy simán megnyerte elődöntőjét. Klubtársa, Kiss Gergely a 7. helyen jutott be a vasárnapi döntőbe.

Bicsák Bence, Faldum Gábor stabilan, Dévay Zsombor idővel

A második férfi futamban is volt kiért szorítaniuk a magyar sportbarátoknak. Olimpiai 7. helyezettünk, Bicsák Bence hetedikként - az olasz Alessio Crociani-tól mindössze 13 mp-re – fejezte be az úszást, de Dévay Zsombor és Faldum Gábor is csak fél perces hátrányt jegyezhetett ekkor. Bicsák a kerékpározás elején csatlakozni tudott a hat tagú szökevény csapathoz, de a váltásnál már tizenhárman depóztak, újra ott volt a másik két magyar is. A futás első körére nyolc fősre olvadt a Bicsákot és Faldumot is soraiban tudó élboly, mely így jutott el a célig. Nyert az osztrák Maxime Hueber-Moosbrugger, míg Bicsák másodikként, Faldum harmadikként jutott be a döntőbe. A 10. helyen befutó Dévay Zsombor ideje benne volt abban a három legjobb időben, mely szintén döntőt ért.

Dévay Márk és Dobi Gergő is finalista

A harmadik férfi futamban ki is nyerhette volna az úszást, mint a világ legjobb triatlonos úszói között jegyzett Dévay Márk, de Dobi Gergő harmadik pozíciója is ígéretesnek tűnt. A két magyar, egy-egy amerikai, osztrák és spanyol versenyzővel, kerékpárra pattanva szökésre vállalkozott, ami jó hozadékkal, több, mint egy perces előnnyel járt. Ez a bő egy perc megmaradt a kerékpározás végéig, így jöhetett a befejező szám, melynek első harmadában a két magyar továbbra is az elejében haladt. A táv kétharmadánál a spanyol Sergio Baxter Cabrera jelentkezett be a győzelemért, míg Dévay a második, Dobi pedig a negyedik helyen követte őt. Az utolsó pár száz méteren mind a hárman megőrizték pozíciójukat, ami stabil döntőt ért.

Az elődöntők befejeztével, a Főtéren felállított színpadon előbb Paulina, majd a WELLHELLO szórakoztatta a nagyérdeműt. A napot az „Utcabál Péter Attilával” elnevezésű program-elem zárta.

Világkupa és junior Európa-kupa döntők

A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál július 9-i, vasárnapi záró napján 9.00 órától rendezik meg a Magyar Utánpótlás Gálát, melyen hazánk legjobb gyermek és serdülő korcsoportos triatlonosai mérik össze tudásukat a nagyok pályáin és díszletei között.

A Triatlon Junior Európa-kupa döntői 11.45 órakor kezdődnek, majd 14:45 órakor jön a világkupa női fináléja, 16:15 órakor pedig indul a férfi döntő. Valamennyi fináléban komoly esély van a magyar éremszerzésre. A döntők élőben követhetők a www.triathlonlive.tv -n. A finálékat élőben közvetíti az M4 Sport+ (Duna World).

A finálékat követően, 19.00 órakor, a tiszaújvárosi Főtéren sorsolják ki a tömegsport eseményeken kiosztott tombola-tulajdonosok között az értékes ajándékokat. 19.45 órától a Bruno X Spacc lép a színpadra, 20.30 órától tartják meg a világkupa ünnepélyes eredményhirdetését, melyen a 20-20 legjobb női és férfi versenyzőt szólítják fel a pódiumra. A négynapos sport- és kulturális programsorozat zárását a 21.15 órakor kezdődő Azahriah koncert jelenti.

Média-akkreditáció

Lényeges információ, hogy a tiszaújvárosi triatlon Junior Európa-kupa és az elit világkupa vasárnapi döntőire kötelező a média-akkreditáció, melyet az alábbi linken lehet igényelni.

A média akkreditációs kártyákat a versenyközpontban, a Phőnix Hotel földszintjén található sajtó-szobában lehet átvenni.