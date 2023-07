Lehmann Csongor és Lipták Tamás is nagyon várja már az előttünk álló hétvégén, Tiszaújvárosban megrendezendő olimpiai kvalifikációs triatlon világkupát.

A magyar triatlonosok közül jelenleg legmagasabban jegyzett, az olimpiai kvalifikációs listán 10., míg a világranglista 12. Lehmann Csongor, az elmúlt két évben – az Európa-kupákon – szűkebb pátriájában is meghallgathatta a győztesnek járó Himnuszt.

– A szezon első versenyei jól sikerültek, ami bizakodásra ad okot a párizsi olimpiára vezető utat, illetve a ranglistákat illetően – hangsúlyozta Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub U23-as világbajnoka. – Múlt szerdán jöttem haza az olaszországi, magaslati edzőtáborból, ahol mindent elvégeztünk, amit elterveztünk. Jól érzem magam, szeretek itthon lenni. Ez a hét különleges a többihez képest. Próbálom a hazai környezet minden előnyét kiélvezni. A tiszaújvárosi futam minden magyar versenyzőnek fontos verseny, nekem pedig a szívügyem. Ilyen erős hazai „felhozatal” még nem volt, ami a világranglista szempontjából is igaz, így majd tudjuk egymást ösztönözni. Igyekszem mindig egy feladatra koncentrálni, így elsőként a szombati elődöntőre. Az első futamban, az 1-es rajtszámmal versenyezhetek, ami nem telepedik rám nagy teherként, már tudom kezelni ezeket a helyzeteket. Végig extra módon kell majd figyelni, mert sok jó úszó, bringás és futó lesz körülöttem. Magyar oldalról Bicsák Bence jó formában van, szereti is ezt a versenyt, ő biztos, hogy komoly tényező lesz. Szerintem Faldum Gabi is készül némi meglepetéssel. A mindig nagyon jó francia és spanyol „sorból” ezúttal is lesznek néhányan, nem beszélve a tengerentúliakról. Menet közben kell majd jól megválasztani a taktikát. Nagyon várom már a hétvégét, nagyon örülök, hogy ismét hazai közönség előtt mérhetem össze tudásomat a sportág krémjével, azokon az utcákon, ahol minden nap járok. A pálya szélén szurkoló pár ezer ember ezúttal is maximálisan segíteni fog, hogy kiadatlan energia ne maradjon bennem. Szeretném megélni ugyanazt a világkupa keretén belül, amit az Európa-kupákon megéltem. Nagyon erős a mezőny, hajszál vékony dolgokon múlnak majd a helyezések, de ha a célban úgy érzem, mindent megtettem, elégedett leszek.

Két dobogóst

A Magyar Triatlon Szövetség szakmai igazgatója, Lipták Tamás versenyzőként és sportvezetőként is kellemes emlékeket őriz a tiszaújvárosi erőpróbákról.

– Nagy öröm, hogy ismét világkupának adhat otthont Tiszaújváros – hangsúlyozta Lipták Tamás. – Az tovább emeli az esemény értékét, hogy mindez egy olimpiai kvalifikációs időszakban történik, hiszen a magyar versenyzőknek nagyszerű lehetőséget biztosít pozíciójuk megerősítésére. Óriási érték, hogy Tiszaújváros bekerült az „olimpiai kvalifikációs útvonalba”. Egykori debreceni sportolóként, hazai versenynek számított nekem ez a világkupa, ahol a „tanuló éveket” követően már eredményekben is megmutatkozott a nagyszerű közönség biztatásának hatása. Sok helyen jártam a világban, de ahová a legjobban vártam a visszatérést évről évre, az mindig Tiszaújváros volt. Éppen ezért sportvezetőként is, ha tehetem, és lehetőségem van rá, mindig jelen vagyok az eseményen és bár versenyzőként már nem élhetem át ezt a hihetetlen hangulatot, nézőként is extázisban élem végig. Magam részéről legalább két magyar dobogóst várok és nemenként 3-4 döntős versenyzőt. Ahogy legutóbb Tokió felé, úgy most Párizs irányába is nagy lökést adhat a verseny a hazai triatlonosoknak. Biztos vagyok benne, hogy a junior Európa-kupán magyar dominancia lesz. Évek óta az egyik legerősebb nemzet vagyunk a juniorok között, ami egy tudatos utánpótlás építés eredménye. Sok gyermek egyik első triatlonos álma, hogy Tiszaújvárosban rajthoz állhasson. És aki itt elindul, már nem szeretne megállni, egyszer a világkupára is visszatérne.

Tiszaújvárosi útlezárások A Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál ideje alatt az alábbiakban kell számítani Tiszaújvárosban időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra. Július 7-én, pénteken, 18.45-kor kezdődik a tömegsport futóverseny, amelynek útvonalán időszakos útzár várható: Bethlen – Rózsa út – Kazinczy út – az Ifjúsági park futópályái – Bartók út (a Kazinczy és Bethlen út között) – Bethlen út.

Pénteken 19:30-kor kezdődik a Jabil ⅓ Sunset Maraton, amelynek útvonala a következő: Bethlen út – Lévay út – Munkácsy út – Rózsa út – Kazinczy út – az Ifjúsági park futópályája – Bartók út (a Kazinczy és Bethlen út között) – Bethlen út. A Lévay, Munkácsy és Rózsa úton félpályás útzár, a többi útszakaszon teljes útzár lesz, 19.00-tól 21.30-ig. Parkolási tilalom lép életbe a Bethlen úton és a Kazinczy úton, 17.00-tól 21.30-ig. 2023. július 8-án, szombaton a triatlon verseny kerékpárpálya a Kazinczy út (Építők útja és Rózsa út közötti rövid szakasz) – Bethlen út – Lévay út – Szent István út – Örösi út (Kesznyéten irányába) útvonalon halad. A futópálya a Kazinczy út – Bartók út – Ifjúsági Park – Bethlen utat érinti. Útlezárásokra 11.30 és 18.00 óra között kell számítani, amit időlegesen feloldanak, várhatóan 13.30 és 14.30 között. Folyamatos áthaladás biztosított a gépkocsik részére a kertváros két része között, a Margit-sétányon, a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép életbe 10.00-tól egészen 18.00-ig a Kazinczy úton, a Bethlen úton és a Szent István úton (a Lévay út és az Örösi út közötti szakaszon). 2023. július 9-én, vasárnap a triatlon verseny kerékpáros- és futópályát a Bethlen út – Lévay út (Bethlen út és Zita út közötti szakaszon) – Szent István út (Lévay út és Bartók út közötti szakaszon) – Bartók út – Bethlen út érintésével jelölték ki. A versenyek 9.00 és 18.00 között folynak. Parkolási tilalom lép életbe 7.00-tól 18.00-ig a Bethlen úton, a Szent István úton (a Lévay út és a Bartók út közötti szakaszon) és a Bartók úton (Szent István út és Bethlen út közötti szakaszon). A rendezvény lebonyolítása érdekében a Tisza ABC parkolója július 4. és 10. között teljesen, valamint a Hotel Phőnix melletti nagy parkoló június 29. és július 10. között részlegesen lesz lezárva.