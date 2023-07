A hétvégén megkezdődik az NB III-as bajnokság Észak-keleti csoportjának 2023/24-es idénye.

A mezőny egyik újonca a Cigánd SE, melynek edzője a szerb nemzetiségű Igor Bogdanovic, akitől először azt kérdeztük, hogy meddig szól a kontraktusa, mire így felelt:

Minimum egy

– A most kezdődő pontvadászatra. Megállapodhattunk volna akár hosszabb időben is, de ugyan minek. Amennyiben a gárda jól szerepel és megérdemlem a folytatást, akkor úgyis kéz a kézben folytatjuk tovább, ellenkező esetben pedig egy sorozat is elég. Az is köztudott, hogy újoncok vagyunk, és általában mindenhol kikötik a minimumot, a megkapaszkodás kiharcolását. Ezzel egyetértek, nálunk szintén ez az elsődleges cél, én azonban ettől többet szeretnék. Igen, először érjük el, hogy státuszunkat biztosan védjük meg, utána viszont jöhet az általam annyira várt plusz, a középmezőny, sőt ennek akár az eleje. A holtidényben összeraktuk az együttest, nyugodt szívvel vágunk az őszi szezonnak, aztán pár összecsapás után kiderül, hogy szinkronban vannak-e a vágyaink az általunk nyújtott teljesítménnyel.

A trénertől ezután megtudakoltuk, hogy az ország keleti végén simán, vagy nehézségek közepette építették-e alakulatukat és azt a választ kaptuk, amit gyanítottunk:

– Jó ez a felvetés. Magam is tapasztaltam, hogy – már bocsánat – az isten háta mögé nehezebb labdarúgókat igazolni, mint mondjuk Debrecenbe, Egerbe, vagy éppen Újpestre. Ez a hátrány néhány esetben ki is bukott a szerződések aláírása előtt. Pár futballista csak azért választott mást klubot, mert hozzánk nagyon sokat kellett volna utaznia.

Kétszer otthon

Igor Bogdanovics elárulta, hogy részben ismeri a mezőny, részben nem, de segítői révén képben van, így nem éri majd semmilyen meglepetés.

– Az itthoni rajtnak azért van jelentősége, mert újoncként újoncot fogadunk – folytatta a szakvezető. – Mivel az érdeklődést felsrófolja az új osztály, az új csapat, az új mester, és az új játékosok adta együttes újdonság, sok százan lesznek jelen, ezért némi előnyt látok a pályaválasztói mivoltunkban. Ugyanezt nem mondanám, ha például az ősrégi Putnokot, vagy a Tiszaújvárost látnánk vendégül. Az otthoni gyepszőnyeg persze csak elméletben kedvező, az eredményességért éppen azon a pályán kell tenni, amelyen el is lehet csúszni. Mivel a második fordulóban ugyancsak saját stadionunkban lépünk fel, tíz nap múlva, már ami a nyitányt illeti, okosabb leszek. Bizakodásom alapját az edzőmeccseken nyújtott produkciónk adja: ugyan nem gázoltunk el senkit, de azt rendre megkaptam, amit vártam. A kezdőcsapatunkról annyit, hogy tíz posztunk már elkelt, a maradék egyért még ketten versenyeznek. Köztünk alig van különbség, így még alszom arra, hogy az első fellépésünk alkalmából melyiküknek szavazzak bizalmat és ki kerüljön a padra.

Támadójátékkal

A vezetőedzővel érintettük még az NB I-es tartalékcsapatok, továbbá a pillanatnyi erősségeik és gyengéik ügyét is.

– Négy élvonalbeli együttes második gárdája került a csoportunkba – folytatta Igor Bogdanovics. – A szabályt az MLSZ hozta, a beosztást is a szövetség végezte el, felesleges azon töprengeni, hogy kik jönnek velünk szemben. Felvesszük a fordulatszámot, alkalmazkodunk a mezőnyhöz és a saját dolgainkkal foglalkozunk. Ami pedig a mi várható fazonunkat illeti: én csatár voltam, ezért igazán a kedvemre lesz, ha agresszív támadójátékkal meccsenként több gólt szerzünk. Ugyanakkor egy pillanatig sem veszíthetjük a szemeink elől a zárt védőmunkát, mert ez a mai foci alapja. A mottónk: kevés kapott, sok rúgott gól.

Jöttek, mentek

Érkezett: Talián László (kapus, Nyíregyháza), Popovics Illia (kapus, Kisvárda), Zden Perehanec (kapus, Kisvárda), Tóth Márk (védő, Tiszaújváros), Pap Zsolt (védő, Karcag), Hunyadi Bence (középpályás, Nyíregyháza), Fenyőfalvi Csaba (középpályás, Hajdúszoboszló), Tomola Patrik (középpályás, Tiszafüred), Misák Sándor (középpályás, Karcag), Kovács Norbert (támadó, Nyíregyháza).

Maradt: Juhász Dominik (védő), Szegedi Bence (védő), Vass Ottó (védő), Katona György (középpályás), Oravecz Zénó (középpályás), Králik Mihály (középpályás), Tóth Ádám (középpályás), Motkó Benjamin (középpályás), Kőrizs Ákos (középpályás), Kelemen Gergő (támadó), Gégény Zénó (támadó).

Távozott: Nagy Sándor (kapus, Ausztria), Poór László (kapus, ?), Révész Barnabás (kapus, Mándok), Elek Ádám (védő, ?), Szöllősi Patrik (védő, ?), Fabu Márton (védő, ?), Szilvási Péter (védő, ?), Ferencz Róbert (védő, Kállósemjén), Juhász Dávid (védő, Mándok), Tóth Szabolcs (védő, Nyírbátor), Sztaroszta Dávid (középpályás, Olaszország), Jávor Alex (középpályás, Mándok), Kovács Gergő (középpályás, ?), Kulcsár Hunor (támadó, ?), Baráz Márkó (támadó, Kállósemjén), Kristófi Sándor (támadó, Kisvárda), Nagy Dávid (támadó, Újfehértó).