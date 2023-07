Két hete a svájci Fribourg városában tért vissza a pályára Kravjánszki-Medgyessy Dóra, a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség által kiírt 3x3 Women's Series-ben, szerdán pedig a 23 tornából álló sorozat franciaországi állomásán, Bordeaux-ban játszott meccseket. A 3x3 kosárlabdában 2016-ban Európa-bajnoki aranyat, 2017-ben és 2019-ben világbajnoki ezüstérmet szerzett kosaras, aki 2018-tól a DVTK nagy pályás játékosa volt, amíg szülése miatt, 2021 végén abba nem hagyta a sportolást, a Győr csapatának játékosaként tért vissza sportághoz. A Miskolcon élő kosaras, aki pénteken ünnepeli 37. születésnapját, a fribourgi tornán a 7., a bordeauxi megméretésen pedig a 11. helyen zárt csapatával.

A 36 együttes alkotta mezőnyben jellemzően országok felnőtt válogatottjai szerepelnek, két nemzeti utánpótlás gárda mellett mindössze hat olyan csapat van, mint a Győr, akik úgynevezett privát csapatként vesznek részt a küzdelmekben. A Győr jelenleg a 8. helyen áll a pontversenyben, és érdekesség, hogy megelőzik a 10. helyezett Magyarország együttesét.

– Amikor Földi Attilát felkérték, hogy legyen a 3x3-as női válogatott szövetségi kapitánya, egyből jelezte felém, hogy számítana rám – kezdte arra a kérdésre adott válaszát Kravjánszki-Medgyessy Dóra, hogy miként került vissza a pályára, majd így folytatta: – A kisfiam tavaly nyáron született, és Attilával abban maradtunk, hogy ha olyan fizikai állapotban leszek, és azt is meg tudom oldani, hogy pár napra távol legyek a gyerekemtől, akkor bekapcsolódok a munkába, nem feltétlenül csak segítőként, hanem az edzésekre is beszállok. Ám azt is megbeszéltünk, hogy játékot csak akkor vállalok, ha olyan formába tudok kerülni, amivel ténylegesen tudom segíteni a csapatot a pályán. Ez a visszatérés sokkal hamarabb bekövetkezett, mint gondoltam, kényszerű ok miatt, ugyanis Pusztai Petra sérülése miatt keletkezett egy űr, és nem volt, aki beálljon helyette. Mivel a sorozatban Hungary néven szereplő együttesből nem lehetett átigazolni senki a Győrbe, ezt ugyanis tiltja a versenykiírás, feltették a kérdést, hogy tudom-e vállalni, hogy beszállok néhány tornára. Megbeszéltem a családommal, a férjemmel, a szüleimmel, és a svájci fellépés után Franciaországba is elutaztam.

Szeptember, augusztus

Kravjánszki-Medgyessy Dóra áprilisban állt edzésbe és azóta része a 3x3-as magyar kosérlabda életnek.

– Az volt az alapfelállás, hogy az edzések során belülről szemlélem az eseményeket, igyekszem hasznos tanácsokat adni, és ez tök jól működött – mondta a kosaras. – A világbajnokságra nem túl sokat tudott készülni a magyar keret, és mivel sok új játékosból állt a csapat, a vb-szereplés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Az Európa-bajnoki selejtezőn már jobb formában volt a csapat, sikerült is kiharcolni a kijutást, most pedig a Women's Series-t használjuk fel a fejlődésre. Ez utóbbi sorozatnak szeptemberben lesz a nagy döntője, és ugyancsak szeptemberben lesz az Eb is, ezek a szakág hátralévő fő eseményei.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az anya és a sportoló nő szerepe milyen nehézségek árán egyeztethető össze.

– Nagyon nehéz elszakadni a kisfiam mellől, a férjem és persze anyukám segítsége nélkül nem tudnám megoldani, hogy a kosárlabdában is jelen legyek – mondta Kravjánszki-Medgyessy Dóra. – Nem tudok, és nem is akarok minden tornán részt venni a Győr csapatával. A közös edzések egy részén jelen tudok lenni, de gyakran tréningezek Miskolcon, társak nélkül. A legnagyobb baj, hogy a sok utazás rengeteg időt visz el. Marci fiam most éppen Debrecenben van, anyukáméknál, egyelőre az is nehezíti a helyzetet, hogy ők még másik városban élnek, de szerencsére már nem sokáig, mert eladták az ottani házukat, és ősztől már ők is Miskolcon laknak majd. Azt, hogy kosárlabdázzak, a család segítsége nélkül nem tudnám összehozni, nagyon hálás vagyok nekik azért, hogy ebben segítenek. Mint mondtam: minden tornán nem tudom segíteni a csapatot, legközelebb, augusztus elején Prágában játszom majd, és a jövő hónap végén, Debrecenben, a szülővárosomban.

Szóba hoztuk a játékosnak a nagypályás kosárlabdát is.

– Az már nem én világom, nincs napirenden, hogy ebbe visszatérjek – jelentette ki Kravjánszki-Medgyessy Dóra, akit miután születésnapján köszöntöttünk, arról kérdeztünk, hogy a franciaországi hazautat követően lesz-e ünnepség. – Már nagyon várnak, az egész család, a reptérről rohanok Debrecenbe. Az edzések, a meccsek nagyon jól esnek, de ahogy ezeknek vége, rögtön szeretnék a kisfiam mellett lenni, mert nagyon hiányzik. Nem aggódom, tudom, hogy jó helyen, jó kezekben van, de a köztes időben, amikor nem vagyok mellette és nem vagyok a pályán, minden perc rettentő hosszúnak tűnik.