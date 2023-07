Az országos szövetség hétfőn adta hírül, hogy minden idők egyik legerősebb mezőnye lép tatamira az év legtöbb olimpiai kvalifikációs pontját adó versenyén, amely augusztus 4-én kezdődik Budapesten.

Sárfány és Czerlau

Az indulók közé több tucatnyi ötkarikás és vébé aranyérmest neveztek. Még a világbajnokságokon sem fordulhat elő, hogy egy-egy súlycsoportban három japán, francia, grúz és mongol dzsúdós versenyezzen, de a World Masters specialitása éppen ez: minden súlycsoportból a világranglista legjobb harminchat sportolója kap rá meghívást. A győzteseknek 1800 pont jár, és egy ötödik helyezés (720 pont) is többet ér majd, mint egy Európa-bajnoki aranyérem, de még a részvételért is kapnak a judósok kétszáz pontot. Az első kategória, vagyis az 1800 kvalifikációs pont gyakorlatilag egyet jelent azzal, hogy tulajdonosa már párizsi indulónak tekinthesse önmagát.

A mezőnyben ott lesz a Miskolci VSC két kiválósága, Sáfrány Péter (90 kiló) és Czerlau Jennifer (70 kg), de tatamira lép egy egykori miskolci Feczkó Csanád (60 kg) és a volt diósgyőri Gercsák Szabina (70 kg) is.



A csillagok

A legnagyobb egyéniségek, akik a magyar fővárosba látogatnak:

Kétszeres olimpiai bajnok: Clarisse Agbegnenou (francia), Lukas Krpalek (cseh).

Egyszeres ötkarikás nyertes: Naohisza Takato (japán), Rafaela Silva (brazil), Nagasze Takanori (japán), Wolf Aaron (japán), Romane Dicko (francia), Lasa Savdatuasvili (grúz), Hamada Sori (japán), Sarah-Leonie Cysique (francia), Margaux Pinot (francia), Distria Krasniqi (koszovói), Nora Gjakova (koszovói), Lasa Bekauri (grúz).

Hatszoros világbajnok: Clarisse Agbegnenou (francia)

Négyszeres vb-első: Naohisza Takato (japán)

Kétszeres győztes: Rafaela Silva (brazil), Lukas Krpalek (cseh), Christa Deguchi (kanadai), Tato Grigalasvili (grúz), Barbara Matic (horvát), Jorge Fonseca (portugál), Darja Bilodid (ukrán).

A képen: a jó formában lévő Sárfány Péter akár éremszerző is lehet Fotó: KT