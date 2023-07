A 2022/23-as évadban Amatőr kupát nyert a BTE Felsőzsolca labdarúgócsapata a múlt héten kezdte meg a felkészülést a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztály új idényére.

A kisvárosi klub azzal büszkélkedhet, hogy egy éven belül két kupát is nyert. 2022. május 11-én a megyei kupát hódította el, az összes vármegyei, nem NB-s csapatot maga mögé utasítva – a sorozat fináléjában az azóta már megszűnt Encsi VSC-t 3-1-re legyőzve –, az idén pedig az ország legjobb amatőr csapata lettek, miután az április 26-án, az MTK stadionjában a Komárom-Esztergom vármegyei bajnokság élcsapatát, a Nyergesújfalu SE-t 2-0-ra elintézték. Ez utóbbi kupa fináléjába annak köszönhetően kerültek a zsolcaiak, hogy Magyar Kupában három kört is sikerrel vettek, és a csak a 16 közé jutásért rendezett találkozó jelentette számukra a végállomást. Ám mivel ezzel, az NB-s osztályok alattiak tekintetében, az egyik legeredményesebb csapatnak bizonyultak, harcba szállhattak az Amatőr kupáért.

Nyolcan

A vármegyei I. osztályú bajnokság nemrég véget ért idényében viszont nem tartozott az élcsapatok közé a BTE Felsőzsolca, és vélhetően ez most is így lesz, ugyanis új csapatot kell építeniük.

– Az Amatőr kupa elnyerése nagy büszkeség, de a klub az erkölcsi sikeren túl, ebből nem igazán profitált, úgy tűnik, ez megmarad az egyén, vagyis a játékosok szintjén – nyilatkozta Gulyás Dénes, a felsőzsolcaiak sportigazgatója. – Azok közül, akik a sikersztorit írták, nyolcan távoztak tőlünk. Más csapatoknak is felkeltette a figyelmét a jó teljesítményük, és nem tudtak ellenállni a csábításnak. Azok után, hogy a megyei riválisok szétszedték a csapatunkat, nekünk az a feladat jutott, hogy megpróbáljuk a távozókat pótolni. Most a megújulás van napirenden nálunk.

A sportigazgató elmondása szerint két klub szipkázott erősen tőlük, a bajnoki címre hajtó Hidasnémeti VSC csapata Agárdy Norbertet, Giák Tamást és Veréb Áront vitte, a biztos bennmaradásra bazírozó Emődi ÁIDSE gárdája pedig Moroncsik Rolandot, Mikolka Márkot, Varga Balázst és Csendom Róbertet állította soraiba, míg a Mezőkeresztesi VSE Dlehány Bencét igazolta át.

– Vannak klubok, akik jobb feltételeket tudnak kínálni – összegzett Gulyás Dénes, majd sietve hozzátette: – Természetesen a költségtérítés terén jobbakat, hiszen amatőr bajnokságról beszélünk. De ez mindegy is, úgy vagyunk ezzel: az, hogy kapósak a játékosaink, a nálunk folyó munkát, az itteni szakembereket dicséri. Új csapatot kell építenünk, mert valaminek a vége, az egyben valaminek a kezdete is. Fiatalokban gondolkodunk, a sikeres utánpótlásunkból többen bemutatkoztak már a felnőtt csapatban. Sokan közülük a DVTK-ban is megfordultak, tehetségesek, de a tanulás mellett a diósgyőri heti öt edzést nem tudták vállalni, ezért nálunk, az amatőr futballban maradnak benne a labdarúgásban.

Gulyás Dénes öt éve dolgozik a BTE Felsőzsolcánál, pályaedzőként kezdte, és ma már sportigazgató, vagyis operatív vezető, de a szakmai munkában is aktívan részt vesz.

– Heti öt edzésünk van jelenleg, ami majd csökkenni fog. Az évad első meccse, a Tiszafüredi VSE elleni hazai Magyar Kupa találkozó lesz augusztus 6-án, azon vagyunk, hogy ezen a napon sikerrel mutatkozzon be új csapatunk az NB III-as gárda ellen – mondta a sportigazgató, majd így folytatta: – Vannak, és lesznek is még új játékosaink. Gesztelyből térnek vissza régi felsőzsolcások, Varga László, Szárnya Zsolt és Mészáros Balázs, akik a rutinjukkal sokat segíthetnek, de a Hidasnémeti VSC-ből érkező Varga Máté, aki a Honvédban is megfordult, így NB-s múlttal is rendelkezik, szintén alapembere lehet az új csapatnak. Megújult erővel, bizakodva vágtunk neki az új idénynek, azzal a reménnyel, hogy lesznek sikerélményeink a 2023/24-es bajnokságban is.