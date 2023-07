A vasárnap megrendezett franciaországi Les Sables Ironman 70.3 viadalon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képviselő Lehmann Bence az előkelő hetedik helyet szerezte meg.

Az 1900 méteres úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló viadal dobogóját a házigazda franciák bérelték ki. Érdekesség, hogy a bronzérmes az olimpiai távon Európa-bajnok Pierre Le Corre lett, akivel Bence öccse, Lehmann Csongor tavaly, a müncheni kontinens-bajnokságon csatázott az éremért.

Könnyedén ment

– Az úszás végre könnyedén ment, a harmadik helyen értem partot – fogalmazott Lehmann Bence. – Négyen elszakadtunk a többiektől, így kezdtük meg a kerékpározást. Az első 3-4 km-en olyan erős tempót diktált a mezőny eleje, hogy nem is tudtam velük tartani a sebességet, ez viszont a későbbiekben jó taktikának bizonyult, mert rendeződött a pulzusom és tudtam egy nagyon jó saját időt tekerni. Így telt el az első 42 kilométerem, ekkor utolért egy hat fős csoport, mely nem sokkal később ketté szakadt. Én egy új-zélandi és francia sráccal folytattam a tekerést, melynek végén a 8. helyen fejeztem be a középső számot. Sajnos a depóban sok időt vesztettem az öltözködéssel, így csak kilencedikként indultam a futópályára, de itt viszonylag hamar, még az első kör felénél felmentem a hetedik helyre. A futást egyébként elég haladósnak éreztem, közeledtem az előttem futókra, olyannyira, hogy az utolsó két kilométeren már mindent kiadtam magamból. A hatodik helyről 5 másodperccel, az ötödik helyről 27 másodperccel maradtam le. Ez utólag elég frusztráló, hiszen egy gyorsabb depózással könnyedén előrébb végezhettem volna. Mindenesetre boldog vagyok a hetedik helyemmel, értékes pontokat gyűjtöttem és sok pozitívumot éltem meg, főleg a kerékpáron. Arról nem is beszélve, hogy eddig ez volt a legmagasabb szintű, legmagasabban jegyzett Ironman 70.3 versenyem. Most egy kis pihenés következik, egy könnyebb hét, végre nézőként is ,,kipróbálhatom” a tiszaújvárosi világkupát, aztán folytatódhat a munka, hiszen a szezon még hosszú.

Les Sables Ironman 70.3

Eredmény: 1. Leon Chevalier (francia) 3:46:11 óra, 2. Arnaud Guilloux (francia) 3:47:28, 3. Pierre Le Corre (francia) 3:51:31, …7. Lehmann Bence (magyar) 3:57:53.