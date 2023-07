A Mecsek Rally után Olaszországban találkoztak egymással a Mitropa Kupa párosai. A Közép-európai sorozat idei ötödik futamát Toszkánában rendezték meg, ahol két nap alatt nyolc gyorsasági szakasz, valamivel több száz versenykilométer várt a párosokra. A két fronton is érdekelt - magyar bajnokság, Mitropa Kupa - Hadik Andrásnak végre tökéletes hétvégéje volt, aminek meg is lett az eredménye. A korábbi négyszeres magyar bajnok ralis ugyanis végig vezetve, meggyőző fölénnyel nyerte meg a Mitropás értékelést.

Fotó: Magánarchívum

Új impulzusok

– Már túl vagyok pályafutásom zenitjén, de az új impulzusok mindig feldobnak - értékelt az olasz hétvégét követően Hadik András. - Még soha nem versenyeztem ezeken a gyorsokon, de fantasztikus élmény volt. Gyakorlatilag nem volt egyenes rész, egymást érték a kanyarok, teljesen más stílusban kellett autózni, mint itthon. Egy közel harminc kilométeres gyorsaságit is teljesíteni kellett, ami komoly figyelmet igényelt. A tempó mellett vigyázni kellett a fékekre, a gumikra, mert a nagy tapadásnak köszönhetően jóval gyorsabban koptak. Összességében nagy kihívás volt a toszkán hétvége, hiszen a futam előtt nem tudtunk külön tesztet tartani, így menet közben kellett magunkra és a körülményekre hangolni az autót.

Csapaton belül

Hadik András mellett ezúttal nem Kertész Krisztián ült, hiszen az állandó navigátor családi elfoglaltság miatt nem tudott a többiekkel Olaszországba tartani. Ezt a kérdést csapaton belül oldották meg Hadikék, hiszen Deák Attila vállalta a feladatot.

– Attila nagyon jól végezte a dolgát, korábban mentünk együtt, bajnoki címet is nyertünk, úgyhogy kézenfekvő volt a megoldás - tette hozzá Hadik András. - Örülök, hogy hibamentesen, végig vezetve nyertünk meg a Mitropa Kupa értékelését, hiszen ez az eredmény valamilyen szinten visszaigazolta a munkát. Tény, hogy régen nyertem versenyt, ezért lelkileg is sokat jelentett ez a siker. Igaz, előzetesen nem így készültünk. Csupán szerettünk volna jól érezni magunkat, és felszabadultan autózni. Ez minden szempontból sikerült, ráadásul az autó is tökéletesen dolgozott alattunk, így a jó eredmény sem maradt el.

Őszi folytatás?

A Mitropa Kupában jól állnak Hadikék, szépen gyűjtögetik a pontokat, tagjai az élmezőnynek. A sorozatból ősszel még három verseny van hátra, amelyeken a tervek szerint részt fognak venni. A magyar bajnokságban augusztusban lenne a folytatás, de egyelőre még nem döntötték el, hogy a murvás veszprémi hétvégén rajthoz állnak, vagy sem.