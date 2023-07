Közzétette keretét a román II. ligában szereplő FK Csíkszereda csapata. Mint kiderült, a harminc labdarúgó kilencven százaléka magyar nemzetiségű, akik között vannak újoncok, új igazolások is. Az egyik érkező Makrai Gábor, akit így mutattak be a Székely Sporton: ,,A Pécsi MFC játékosa, legutóbb Siófokon volt kölcsönben. Egerben született, 27 éves, csatár. Elöl bármelyik pozícióban: 9-es pozícióban, illetve a jobb- vagy bal szélen is jól érzi magát – a játékstílustól függően. A Puskás Akadémia neveltjeként több alkalommal járt Csíkszeredában, itt volt a Kós Károly utcai műfüves pálya avatásán, és három gólt szerzett. Szerepelt a magyar utánpótlás-válogatottakban, és az első osztályban is kapott lehetőséget a Diósgyőr színeiben, majd súlyos sérülést szenvedett és kihagyott másfél évet."

Makraival kapcsolatban a legelső dolog, amely a diósgyőri szurkolóknak beugrik, hogy a 2017/2018-as NB I-es szezon utolsó fordulójában az ő, 88. percben góljával nyert a DVTK 2-1-re a Videoton FC ellen, és így a miskolci piros-fehérek maradtak benn az élvonalban a Balmazújvárosi FC-vel szemben. Ugyancsak a Csíkszeredához tartozik, hogy a kiadott névsorban nem található meg Eperjesi Gábor, aki a tavasszal 5 meccsen lépett pályára a csíkiek színeiben.