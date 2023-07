Az olimpiai kvalifikációs világkupát is magába foglaló idei Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál csütörtökön vette kezdetét. A megnyitó ünnepséget este tartották meg a Főtéren, a már jelen levő külföldi versenyzők, sportvezetők részvételével.

– A triatlon világkupa és Tiszaújváros neve szinte összeolvadt az 1997-es első nagy nemzetközi verseny óta – hangsúlyozta Márkus Gergely, a World Triathlon sportigazgatója, aki kezdettől fogva versenyigazgatóként segíti honfitársait, barátait. – Az elmúlt két évben, egyfajta kényszerből Európa-kupát rendezhettünk, de gyorsan „visszaszoktunk” a világkupára. 45 ország közel 300 sportolója látogat el hozzánk Tiszaújvárosba, ami szerintem óriási dolog egy ilyen kisváros életében. Szakmai szempontból sok mindenben nem volt szükség változtatásra, legfontosabb ezúttal is a biztonság. Az elődöntős, döntős lebonyolítási rend megmaradt. A pályák kialakításánál mindig igyekszünk a város épülő, fejlődő részeit is bekapcsolni, ezt tettük idén is, hogy minél szebb színben tüntessük fel településünket a hazai és külföldi sportolók, vendégek előtt. A rendezőgárdánk folyamatosan frissül, de természetesen megvan az a „mag”, melynek tagjai egyre jobban átadják tapasztalataikat a következő generációnak. Mindeközben igyekszünk minél hatékonyabban végezni a munkánkat. Azt gondolom, hogy a rendkívül sűrű versenynaptár ellenére erős mezőnyt jött össze, ami egyrészt annak tudható be, hogy javában zajlik a párizsi olimpiai kvalifikáció második éve. Hozzánk is sokan abban a reményben jönnek el, hogy gyarapítsák pontjaik számát. Az első 30 helyezett a döntő alapján részesül pontokban, a 31. helyezettől tovább pedig az időeredmények alapján osztják azokat. A szombati elődöntőkben minél jobb helyen kellene végezniük a mieinknek, hiszen ez alapján osztják ki a döntő rajtszámait. Az úszás előtt minél hamarabb szólítanak be egy sportolót a pontonhídra, annál jobb rajt-helyet tud választani. Mivel közel van az első bója, fontos szélről rajtolni. Mindentől függetlenül magyar és ezen belül tiszaújvárosi sikerekben reménykedhetünk a hétvégén.

Emlékezés, bringázás és megnyitó

Az Tiszaújvárosi Triatlon Fesztivál első hivatalos programját csütörtökön délután 3 órától tartották meg a Dísztó partján, dr. Márkus Gábor szobránál. Ő volt az, aki a 90-es évek elején meghonosította a triatlont a Tisza partján, majd 1997-től útjára indította az egyedülálló pályát befutó világkupa-sorozatot, majd két évvel később a Triatlon Nagyhetet. Ennek köszönhetően az ipari kisvárost a világ minden pontján megismerték és megkedvelték. A magyar és a világ triatlonjában is egyaránt meghatározó szerepet betöltött, 2013-ban elhunyt kiváló sportvezető, családapa szobránál a Márkus-család, dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere vezetésével a tiszaújvárosi képviselő-testület tagjai, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub képviselői, valamint barátai, ismerősei, és tisztelői helyezték el az emlékezés és a szeretet virágait.

Az amatőrök számára - egyfajta ráhangolódásként - kerékpározással indult a szabadidősport-program. A Phőnix Hotel parkolójából először a legkisebbek, az óvodások lódulhattak neki, hogy – többnyire szülői kísérettel – hatalmas lelkesedéssel teljesítsék a számukra kijelölt mini-távot. Ezt követően a nagyok - köztük a MOL Petrolkémia Zrt. sok-sok dolgozója és nyugdíjasa - 1 kört, 4 km-t tekerhettek a hétvégi elit világkupa és junior Európa-kupa kerékpáros pályáján. Valamennyi célba érkező egy-egy tombolaszelvényt vehetett át, mellyel a vasárnapi sorosláson értékes ajándékokat lehet nyerni. Az első alkalommal nem kevesebb, mint 1280 szelvény talált gazdára.

A közös sportolás után nem sokkal a Főtérre várták az érdeklődőket, hiszen következett a fesztivál megnyitó ünnepsége. Az egybegyűlteket elsőként Császár Péter, az egyik kiemelt főtámogató MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, majd Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke, Lehmann Tibor főrendező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője és házigazdaként dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere mondta el gondolatait.