Fábián Léna, a Szerencs VSE sportolója, aki az U17-es korosztály 81 kg-os súlycsoportban 150 kg-os összteljesítménnyel (szakítás: 66 kg, lökés: 84 kg) a 4. helyen végzett az Eb utolsó előtti versenynapján, vasárnap. Léna a kontinensviadal egyetlen magyar női indulójaként vett részt és a magyar csapat legjobb eredményét hozta.

– Nem ez volt az első nagyobb nemzetközi versenyem, ugyanis két éve már jártam hasonló korosztályos Eb-n, a lengyelországi Ciechanowban, szintén 4. lettem, csak akkor az U15-ösök között, és a 76 kilogrammban – kezdte a szerencsiek tárcsása. – Aztán voltam már Olimpiai Reménységek Versenyén is, tavaly, Csehországban, azt sikerült megnyernie a magyar csapatnak.

A ,,Hogyan kezdte a súlyemelést?" kezdetű kérdésre az alábbiakat felelte Fábián Léna.

– Édesapám ugyan sosem emelt, de barátság fűzi az SZVSE egyik edzőjéhez, Morvai Zoltánhoz – árulta el a 2006 augusztusában született hegyaljai sportoló. – Akkor éppen egy lány volt a klubnál, és Zoli felvetette, nincs-e kedvem lemenni hozzá társnak, úgy egyáltalán hozzájuk. Lementem. Ez 2016 nyarán történt, és hivatalosan 2017 májusától vagyok az SZVSE igazolt súlyemelője. Az első perctől kezdve élveztem az ott létet, a társaságot, az edzőket, magát a sportágat. Korábban egyébként úsztam, triatlonoztam, és lovagoltam is. Szerintem, nőként elég erős vagyok az emeléshez, de fejben legyőzni magunkat nehezebb, mint a súlyt felemelni.

A korosztályos magyar bajnok, felnőtt ob-4. helyezett 78 kilóval mérlegelt Moldovában, és úgy gondolja, a 81 kg-os súlycsoport ebben az évben a lehető legjobb számára.

A barátai is támogatták

– Szeretném megköszönni mindkét edzőmnek, Morvai Zoltán mellett Fekete Diának is a felkészítést – mondta Fábián Léna. – Május 20-án volt egy versenyem Debrecenben, ahol összetettben 160 kilót hoztam, úgy, hogy 70-et szakítottam, és 90-et löktem. Rá pár napra kiment a térdem, három hétig pihentetnem kellett, csak ezután térhettem vissza a ,,rendes" edzésmunkába. Vagyis a kontinensbajnokságra való felkészülésem nem volt zökkenőmentes, és ugyan erőnlétben jó voltam, azért fejben bennem volt ez a sérülés. Mind a két trénerem mellettem volt a mélypontnál, a felkészülés bizonyos szakaszában elegem volt mindenből. Ők azonban bíztattak, hogy ügyes vagyok, erős vagyok, kitartottak velem. Sokat segítettek a barátaim is, köztük több sportoló, akik átérezték a helyzetem. Beszélgettünk, küldtek is nekem üzeneteket, sok sikert kívántak. A szüleim azt mondták, ,,Nyugodjak meg, fog menni", de a 13 esztendős öcsémtől is kaptam pozitív szavakat.

Fábián Léna jelenleg a szerencsi Bocskai Gimnázium tanulója, és két év múlva, 2025-ban fog érettségizni.

– Most úgy gondolom, amikor tovább tanulok, akkor is folytatni akarom majd a súlyemelést, mert szeretnék kijutni felnőtt Európa-bajnokságra, világbajnokságra, s az olimpiára, remélhetőleg műsoron marad a sportág – fogalmazta meg mindezt a szerencsiek emelője. – Az, hogy éppen mi szeretnék lenni, milyen civil munkát csinálnék a legszívesebben, az utóbbi időszakban változott párszor, ám most úgy látom, szívesen elmélyednék a pszichológiában. Ugyanis közel áll hozzám az emberekkel való foglalkozás. Az SZVSE ,,erős hölgye" hozzáfűzte, természetesen még nem ért véget számára a 2023-as versenyszezon, minden bizonnyal ott lesz a szeptemberi, lengyelországi ORV-n, továbbá még három-négy hazai megméretésen.