A magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert a fukuokai világbajnokságon, amelynek szombati döntőjében ötméteresek után 14-13-ra nyert a görög csapat ellen. Varga Zsolt szövetségi kapitány irányításával az együttes a tavalyi Európa-bajnoki ezüst után most vb-címet nyert. A magyarok 1973, 2003 és 2013 után történetük negyedik világbajnoki címüket szerezték. A válogatott a görögökhöz hasonlóan már a döntőbe jutással megszerezte a kvótát a jövő évi párizsi olimpiára. A sikernek részese volt Nagy Ádám is, aki korábban három szezont játszott a PannErgy-MVLC együttesében.

A spanyolokat

– Hatalmas gratuláció a férfi válogatottnak, amely, úgy gondolom, a várakozás felett teljesítette a fukuokai küldetését – kezdte Bachner András, a PannErgy-MVLC szakmai igazgatója. – A kvótában mindenki bízott, de az, hogy a csapat akár világbajnok is lehet, ezt csak a legoptimistábbak remélték, álmukban. Mivel a világ vízilabdája az utóbbi tíz évben nagyot fejlődött, változott, biztos sikert nem remélhet senki sem. Egy tény: a világbajnokság előtt a szakma a spanyolok végső sikerét várta. Mert egy régóta együtt játszó, dinamikus, taktikailag tökéletesen összerakott gárda. Ebből kifolyólag a magyar csapat érdeme ettől is értékesebb, hogy ezt a bivalyerős spanyol válogatottat sikerült az elődöntőben kétvállra fektetni. A tökéletes formaidőzítés, és ráhangolás már a horvátok elleni csoportmérkőzésen mutatkozott, akiket simán legyőztünk. A negyeddöntőben az erős amerikai csapat következett, amely a jövőben bármely válogatott méltó ellenfele lesz, ám őket is meg tudtuk verni. Halkan kihangsúlyoznám, hogy az egyik legjobb játékosuk, Alex Bowen 3 évig a mi csapatunkat erősítette. Az ő bombáira lehetett számítani, ha bárki mással játszottak volna, nekik drukkoltam volna Alex miatt. Viszont, amikor az utolsó pillanatokban messziről eleresztett lövése nem ért célt, felugrottam a fotelben.

Megfogadott tanács

Az 1998-as születésű Nagy Ádám 2017 nyarán az OSC-től érkezett a PannErgy-MVLC-hez, ahol 2020-ig pólózott.

– Az általa elért eredményeket, kicsit miskolci részsikernek is érzem – folytatta Bachner András. – Az OSC-ből nagyon súlyos sérülésekkel igazoltuk Miskolcra, 19 évesen. A dr. Horkai Györggyel való szakmai és baráti kapcsolatom segített benne, hogy – azon kívül, hogy észrevettem, egy nagyon tehetséges fiatal játékos – a tanácsát megfogadva megtettem mindent azért, hogy hozzánk kerüljön. Közel 3 szezont játszott nálunk, sikerült az egészségét rendbe hozni, és egy szolnoki kitérővel a Ferencvároshoz került, Varga Zsolt kezei közé. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi csapatból kihagyhatatlan. Jó bekk, aki érzi és látja a játékot. Koránál fogva még komoly fejlődés előtt áll, szerintem, amennyiben egészséges marad, a párizsi olimpiára utazó csapat tagja lesz. Az MVLC a 11 éves fennállása óta adott a magyar vízilabdának játékosokat, illetve segítettünk a fejlődésükben. Megemlítve még egyszer Nagy Norbit, mint U20-as világbajnokot, és korosztályos társát, Vismeg Zsombort, akit 6 éven keresztül nálunk vízilabdázott. Az egész sporttársadalom büszke lehet a magyar pólóra, hogy folyamatosan, olimpiáról-olimpiára biztos résztvevő, mint csapatsport, s emellett még az utolsó évtized legeredményesebb csapata. Gratulálok még egyszer Nagy Ádámnak, a csapatnak, az egész stábnak, élen Varga Zsolttal, aki egy fantasztikus stratéga, felkészült edző. Lám-lám, az ő ars poeticája hogy ,,munka, munka, és munka" meghozta az eredményt.

Magyar Kupa, Mento Kupa

A szakvezető azt is elmondta, hogy az OB I-es gárda számára az augusztus 18-19-én kezdődő Magyar Kupa-sorozat lesz az első komoly felmérő. A csoportkörben, a 8 közé jutásért Vidumanszky László edző gárdája Kaposvárott ugrik medencébe a házigazda KVK, az EPS-Honvéd, illetve az UVSE ellen. Ugyanakkor augusztus 7. és 9. között megrendezik a VIII. Mento Kupa U16-os nemzetközi felkészülési vízilabda tornát. A miskolctapolcai Ellipsum Élmény és Strandfürdőben a romániai Crisul Oradea, a szlovák Hornets Kosice, a Tigra-ZF-Eger, illetve a házigazda PannErgy-MVLC korosztályos gárdája fog egymással meccselni. MI

BOXBA: A tények

Nagy Ádám statisztikái a PannErgy-MVLC-ben:

2017/2018

OB I: 26 mérkőzés/30 gól

Magyar Kupa: 4 mérkőzés/1 gól

Komjádi Kupa: 2 mérkőzés/8 gól

2018/2019

OB I: 26 mérkőzés/40 gól

Magyar Kupa: 7 mérkőzés/8 gól

Komjádi Kupa: 6 mérkőzés/17 gól

2019/2020 (a covid miatt csonka szezon)

OB I: 15 mérkőzés/38 gól

Magyar Kupa: 3 mérkőzés/10 gól

Komjádi Kupa: 2 mérkőzés/4 gól

Összesen: 91 mérkőzés/156 gól