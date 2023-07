Amerikai csatárt igazolt a DVTK Jegesmedvék jégkorong csapata. A 25 esztendős Tyler Barrow legutóbb a brit ligában szereplő Manchester Storm együttesénél szerepelt. A támadó leigazolásával jelenleg 19 főt számlál a DVTK Jegesmedvék 2023/24-es idényre készülő kerete. A New York-ban született hokis kifejezetten ponterős játékosnak számított az amerikai junior ligákban, szinte kivétel nélkül pont/meccs átlag felett teljesített, a 2016/2017-es idényben pedig bajnoki címet is ünnepelhetett az USPHL Elite ligában. Junior évei után Wilkes University egyetemi csapatánál folytatta pályafutását és az itt töltött négy esztendő alatt is pont/meccs átlag feletti statisztikákkal rendelkezett. Az egyetemi évek után az SPHL ligában kezdte meg profi karrierjét, a legutóbbi évadban itt 25 mérkőzésen 30 pontot jegyzett. Szezon közben úgy döntött, hogy pályafutása során először elhagyja Észak-Amerikát és a brit ligában szereplő Manchester Storm együtteséhez igazolt, ahol 23 mérkőzésen 7 góllal és 6 gólpasszal segítette a negyeddöntőig jutó csapatot.