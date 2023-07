Amint az ismert, az előző szezon csonka létszámmal, tizenöt csapattal fejeződött be, minekután féltávnál az Encs VSC-t kizárták a bajnokságból. Mivel ,,alapesetben" három hely kell a három vármegyei II. osztályú bajnoknak, így csak az abaújiak helyét kellett volna betölteni, a bajnok, és az osztályozón az NB III-ba felkerült cigándiakét, illetve a 15. helyezettként búcsúzó tokajiakét. Azonban a 13, bennmaradt gárda közül a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék csapata nem adott be nevezést a vármegyei I. osztályra (az indok: U19-es csapatuk osztályt váltott, és így a ,,megyeire" nem lett volna elég játékosuk) míg a tavaly 14.-ként záró Nyékládházi DE csupán a vármegyei második vonalra adta be nevezését.

Tehát, így máris 5 hely keletkezett a vármegyei élvonalban, melyek közül kettő ,,betöltődött" két másodosztályú bajnokkal, az Edelény-Borsodszerrel (Észak csoport), és az Emődi ÁIDSE-vel (Közép csoport). A Keleti csoport aranyérmese, a Tiszaladány nem vállalta a vármegyei I. osztályt, az ugyanitt második helyezett Erdőhorváti pedig nem rendelkezett az induláshoz szükséges licensz-szel.

A három helyre öt klub maradt, a megadott feltöltési sorrend alapján: Parasznyán (legjobb 2.), ,,igen"-t is mondtak, aztán jött a legjobb kieső Tokaj, ahol ,,nem"-et, a harmadik felkért volt a legjobb harmadik helyezett Szirmabesenyői SK (szintén bólintottak a felkérésre), negyedikként következett a második legjobb harmadik, és licensz-szel is rendelkező Sárospataki TC, s a Bodrog-parti klubnál szintén azt a választ adták, hogy belevágnak a vármegyei I. osztályba – így lett teljes, 16 csapatos a mezőny.

A pontvadászat augusztus 12-13-án indul.