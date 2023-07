A Mezőkövesd Zsóry FC labdarúgócsapata zsinórban a nyolcadik idényét kezdi az élvonalban. A tavalyi NB I-es bajnokság 7. helyezettje hétfőn 20.00-tól a bronzérmes Debreceni VSC vendége lesz. A dél-borsodiak felkészülésük során kilenc edzőmeccset játszottak. Arról, hogy az elmúlt hetek hogyan sikerültek, az MZSFC vezetőedzőjét Kuttor Attilát kérdeztük.

– A felkészülés során azt a munkát, amit elterveztünk, el tudtuk végezni. Szinte végig itthon voltunk, és bár előzetesen volt arról szó, hogy edzőtáborba megyünk, aztán úgy alakult, hogy ez elmarad. Végül egy amolyan túrán vettünk részt, eltöltöttünk pár napot Mezőkövesdtől távol, és ez idő alatt jó minőségű csapatok ellen játszottunk meccseket. Az elmúlt hetekben végig azon voltunk, hogy a legjobb tudásunk szerint felkészüljünk, és az elvégzett munkában nem találok kivetnivalót. Az erősítések a lehetőségeink adta keretek, tervek szerint alakultak, és megpróbáljuk majd a helyzetünkből adódó legjobbat kihozni – mondta a kövesdiek szakvezetője, aki arra a kérdésre, hogy a tavalyi évadban jól teljesített, élő szerződéssel rendelkező labdarúgók iránt mutatkozó érdeklődés mennyire változtathatja meg a keretet, így felelt: – Ez egy fennálló probléma, hiszen az átigazolási időszaknak még nincs vége, és vannak olyanok, akiknek lenne lehetőségük a klubváltásra. Ez a mostani meccsre nincs hatással, a jelenlegi helyzet adott, akik itt vannak, velük szeretnénk a legjobban szerepelni.

A kövesdiek keretében történtek változások a nyáron, heten távoztak, és tízen érkeztek, közülük hárman, kölcsönből vissza, de ebből a trióból csak a DVTK-tól ,,megtért” Cseke tűnik esélyesnek arra, hogy a kezdőcsapatba kerüljön. A többi új játékos is versenyben lehet a kezdőtagságért, de mivel igazán nagy vérveszteséget, csak a lejárt szerződésű Besirovic távozása jelent a kövesdieknél, így elvileg egy összeszokott, egymást jól ismerő csapattagokkal folytathatja az idei szereplését a Kövesd. Ezzel kapcsolatban Kuttor Attila a következőket mondta:

– A csapat nagy része egyben, együtt maradt, de azt látni kell, hogy sérülések, eligazolások miatt ez nem ugyanaz a keret, mint, ami volt. Azon voltunk, vagyunk, hogy az új játékosokat próbáljuk beilleszteni, integrálni a csapatba. Bízunk abban, hogy, akik a nyáron hozzánk kerültek, mindannyian hozzá tudnak majd tenni a csapat eredményességéhez.

A tavasz legjobbja

Az aktuális ellenfélről is kérdeztük az MZSFC szakvezetőjét, megemlítve, hogy a Debreceni VSC már túl van a premieren, ugyanis a nemzetközi kupaporondon, az Európa Konferencia-ligában, csütörtökön, idegenben 1-0-ra legyőzte az örmény Alashkert gárdáját.

– Természetesen a kollégáimmal láttuk, megnéztük ezt a mérkőzést, ahogy a debreceniek felkészülési találkozóit is figyelemmel kísértük. A tavalyi bronzérmes ellen játszunk, egy olyan csapat ellen, amelyik a tavaszi szezon legeredményesebb együttese volt az élvonalban. A DVSC, erős, és eredményes csapatát a nyáron igyekezett tovább fejleszteni, úgyhogy nagy kihívás előtt állunk – mondta Kuttor Attila, aki arra a kérdésre, hogy mi a cél a mostani a meccsen, illetve hosszú távon, így felelt: – A legtöbb csapatnak a bennmaradás a fő célja, de ezzel nem foglalkozom, ez általában csak a bajnokság végén dől el. Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, abból akarjuk kihozni a legjobbat. Most is erre kell törekednünk, mert az biztos, hogy a legjobbunkra lesz szükség ahhoz, hogy pontot, pontokat tudjunk szerezni a nyitányon.